Lluvias continuarán este lunes en Costa Rica por la influencia de la zona de convergencia: este es el pronóstico completo por región

Tormentas eléctricas y lluvias se esperan este lunes en Costa Rica, con mayor intensidad en la vertiente del Pacífico y la zona norte, según el IMN. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que este lunes 6 de octubre del 2025 las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por el paso reciente de la onda tropical N.° 35 y la persistente actividad de la zona de convergencia intertropical.

Durante la madrugada, el sistema de baja presión aportará humedad sobre la vertiente del Pacífico, especialmente en Guanacaste. En esa región se prevén lluvias en la costa desde primeras horas del día.

En el Valle Central, la mañana mostrará cielos un poco nublados y presencia de neblina, pero en la tarde se formarán nubes que traerán aguaceros aislados con tormentas. Por la noche, persistirá la nubosidad con lluvias dispersas. En San José, la temperatura oscilará entre los 18,1 °C y los 26 °C.

El Pacífico norte tendrá un inicio de jornada con nubosidad parcial y lluvias costeras. Por la tarde, aumentará la nubosidad y se presentarán aguaceros con tormenta eléctrica. En Puntarenas, las temperaturas estarán entre los 23,5 °C y los 32 °C.

En el Pacífico central, el día iniciará nublado y con ambiente húmedo. Las precipitaciones se intensificarán por la tarde en forma de aguaceros dispersos. En Parrita, la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 31 °C.

Para el Pacífico sur, se anticipa un patrón similar. En la tarde se espera un aumento de la nubosidad con lluvias aisladas pero significativas. En Golfito, el termómetro marcará valores entre los 22 °C y los 30 °C.

En la región del Caribe norte, la mañana se mantendrá estable, pero en la tarde habrá chubascos cerca de las montañas, con posibles tormentas. Guápiles reportará temperaturas entre los 22,3 °C y los 30 °C.

El Caribe sur mantendrá un cielo mayormente despejado, aunque se podrían registrar chubascos aislados en áreas montañosas por la tarde. En Sixaola, la temperatura mínima será de 23,6 °C y la máxima de 30,3 °C.

En la Zona norte, las lluvias serán más marcadas. Desde el mediodía se desarrollarán nubes en las cordilleras, que darán paso a aguaceros con tormenta eléctrica. En Ciudad Quesada, la temperatura bajará hasta los 18 °C y alcanzará un máximo de 26 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se ocultará a las 5:07 p. m.

La luna se encontrará en su fase llena, y se pondrá a las 4:47 a. m. del martes 7 de octubre.

LEA MÁS: Inundaciones en Puntarenas: imágenes muestran la magnitud