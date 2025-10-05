Sucesos

Lluvias continuarán este lunes en Costa Rica por la influencia de la zona de convergencia: este es el pronóstico completo por región

La zona de convergencia intertropical influirá en las condiciones de este lunes 6 de octubre, según el IMN

Por Jailine González Gómez
Lluvia en San José
Tormentas eléctricas y lluvias se esperan este lunes en Costa Rica, con mayor intensidad en la vertiente del Pacífico y la zona norte, según el IMN. Foto: (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

