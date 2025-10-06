El País

MEP suspende clases en estos centros educativos afectados por fuertes lluvias

Directriz de suspensión de lecciones aplica para varios circuitos de las direcciones regionales de Puntarenas y Occidente

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Los sectores de Bellavista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y Urbanización Josué de Chacarita, todos en Puntarenas, se han visto muy afectados por las lluvias.
Los sectores de Bellavista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y Urbanización Josué de Chacarita, todos en Puntarenas, se han visto muy afectados por las lluvias. Foto: (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPAfectación por lluviasSuspensión de clasesInundaciones en PuntarenasInundaciones
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.