MEP suspende clases en estos centros educativos afectados por fuertes lluvias

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó este domingo que suspenderá lecciones, este lunes 6 de octubre, en diferentes centros educativos que se encuentran en circuitos de las direcciones regionales de Puntarenas y de Occidente, afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas.

Algunas de las comunidades donde se suspenden las clases han sido afectadas por inundaciones y deslizamientos.

La institución informó de que toma la directriz en resguardo de la seguridad de los estudiantes, el personal docente y administrativo, de acuerdo con los lineamientos de la alerta N.º 33, emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

De hecho, la CNE declaró alerta naranja en todo el territorio nacional, salvo en el Caribe, donde se mantiene alerta amarilla. Las regiones con alerta naranja son: Pacífico norte, central y sur, y zona norte.

El MEP afirmó que tendrá una coordinación constante con la CNE, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y los comités municipales de emergencia, para revisar cómo seguirán las condiciones climáticas y de acceso a los centros educativos, para ir actualizando la directriz diariamente.

Los centros educativos donde aplicará la suspensión de clases son:

Dirección Regional de Puntarenas

Circuito 1

-Escuela Riojalandia

-Escuela Juanito Mora

-CTP Puntarenas

-Escuela Manuel Mora Valverde

-Escuela José Joaquín Mora

-Escuela San Miguelito

-IPEC Escuela Augusto Colombari

-Escuela El Roble

-Escuela Río Barranca

-Escuela Ciudadela Kennedy

-Escuela San Miguel

-Escuela La Guaria

-Liceo Antonio Obando Chan

-Jardín de Niños Riojalandia

-Jardín de Niños El Roble

-Escuela San Joaquín.

Circuito 2

-Escuela Pitahaya

-Escuela el Establo

-Escuela el Palmar.

Circuito 3

-Escuela San Agustín

-Escuela Orocú

-Escuela Arturo García Golcher

-Escuela Nora María Quesada Chavarría.

Circuito 4

-Escuela Ventanas

-CINDEA Pitahaya

Circuito 5

-Escuela El Chagüite

-Escuela Flora Guevara Barahona

-Escuela Barrio San Luis

-Escuela Fray Casiano de Madrid

-Escuela Carrizal

-Escuela Veinte de Noviembre

-Escuela José Ricardo Orlich

-Escuela Delia Urbina de Guevara

-Jardín de Niños de Fray Casiano

-Jardín de Niños de Puntarenas

-Escuela El Carmen, Liceo de Chacarita

-Liceo José Martí

-Colegio Nocturno José Martí

-Cindea Puntarenas

Circuito 6

-Ningún centro educativo suspende, todos laboran con normalidad.

Circuito 7

-Escuela Peñas Blancas

-Escuelas Mesetas

Dirección Regional de Occidente

Circuito 3

-Escuela Bajo San Antonio

-Escuela Quebradilla

-Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.

-Escuela Balboa

-Escuela Zapotal

-Escuela Potrerillo

-Escuela Socorro

-Escuela San Francisco

-Escuela Santiago

-Escuela La Guaria

-Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell

-Escuela Yadira Gamboa Blanco

-Escuela Ermelinda Mora Carvajal

-Escuela Gabino Araya Blanco

-Escuela Carlos María Jiménez Ortiz

-Escuela La Constancia

-Liceo Rural San Antonio Zapotal

-CTP Piedades del sur

-Liceo Magallanes

-Escuela San Bosco

-Escuela El Carmen

-Escuela Bajo Matamoros

-Escuela Carrera Buena

-Escuela El Salvador

-Escuela Helí Santamaría Navarro

-Escuela La Palma

-Escuela Dr. Carlos Luis Valverde V.

Circuitos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

-Todos los centros educativos estarán habilitados