Diputada Sonia Rojas pide a CNE declarar emergencia nacional en el Pacífico Norte por lluvias e inundaciones

La diputada Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) emitir un Decreto Ejecutivo de Emergencia Nacional para la Región Pacífico Norte, especialmente para el Cantón Central de Puntarenas, Montes de Oro y Esparza.

La legisladora explicó que en los últimos días el país ha enfrentado una intensa actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), lo que ha provocado inestabilidad atmosférica, fuertes aguaceros y tormentas eléctricas que han ocasionado inundaciones, deslizamientos y daños significativos en infraestructura pública y privada.

Cruzrojistas en labores de rescate en Puntarenas. (Cruz Roja/Cortesía)

“Los daños estructurales son considerables, afectando caminos y puentes. La continuidad de las lluvias podría agravar la situación, generando nuevas emergencias y afectaciones a comunidades que ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”, expuso en el comunicado la diputada puntarenense.

Explicó que en esa provincia las inundaciones han afectado el cantón central de Puntarenas, específicamente en los sectores de Chacarita, El Roble, Barranca, Bellavista y Fray Casiano, con afectación a viviendas, comercios y servicios públicos. También se han presentado inundaciones de viviendas en la comunidad de El Palmar, en Montes de Oro.

“Además, se reporta el colapso de la Ruta 1 en el sector de Cambronero, actualmente cerrada de manera temporal, así como afectaciones en la recta de Naranjo, entre Cuatro Cruces (Montes de Oro) y Recope (Barranca), y deslizamientos en el distrito de La Unión, en el cantón de Montes de Oro, lo que ha comprometido la conectividad y la capacidad de respuesta ante emergencias”, agregó Rojas.

“Es por eso, que con fundamento en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.º 8488, y en particular en los artículos 18 inciso c), 29, 30 y 31, se solicita gestionar con prontitud una declaratoria de emergencia nacional para los cantones mencionados”, solicitó la diputada en su comunicado.

Según el Instituto Meteorológico Nacional, durante este domingo, la Zona de Convergencia Intertropical se posiciona sobre Costa Rica, con una actividad intensa que genera inestabilidad atmosférica. Esta condición se agrava por la entrada de la onda tropical #35, que atravesará el país en horas de la tarde y la noche.

En la mañana, se prevén lluvias costeras en el Pacífico Norte y sectores del Pacífico Central. Para la tarde y noche, se anticipan aguaceros fuertes y tormenta eléctrica en la Vertiente del Pacífico, Valle Central y Zona Norte.