Sucesos

Importadora de cianuro en la mira de Policía tras recientes decomisos y auge de minería ilegal en Cutris

Exviceministro de Seguridad no descarta que un mismo grupo criminal abastezca a mineros ilegales de Conchudita

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Por Christian Montero
Este cargamento de casi tres mil kilos de cianuro, fue decomisado por la Fuerza Pública en Pavón de Los Chiles, Alajuela. El caso está en investigación en la Fiscalía.
Este cargamento de casi 3.000 kilos de cianuro, fue decomisado por la Fuerza Pública en Pavón de Los Chiles, Alajuela, en setiembre del 2024. El caso está en investigación en la Fiscalía. (Foto: /Foto: cortesía)







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Transporte Cianuro CrucitasMinería ilegal Conchudita
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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