El País

Fuerza Pública desarticula minería ilegal en el cerro Conchudita; coligalleros escapan en lancha por el río San Juan

Fuerza Pública descubre piletas, cianuro y equipo eléctrico

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Por Julián Navarrete Silva y Christian Montero
Encontraron 13 botellas de 30 litros de combustible.
Encontraron 13 botellas de 30 litros de combustible. (Cortesía/La Nación)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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