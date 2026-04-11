Fuerza Pública desarticula minería ilegal en el cerro Conchudita; coligalleros escapan en lancha por el río San Juan

Unidades especiales de Fuerza Pública realizaron un operativo la mañana de este sábado para desarticular minería ilegal en el cerro Conchudita, cerca de la margen del río San Juan.

Al momento de la acción, varios de los coligalleros escaparon en lanchas por el río San Juan.

Operativo en Conchudita

En la intervención, se descubrieron 12 piletas para extraer oro de forma artesanal que estaban en funcionamiento.

Participaron personal del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y la Unidad de Intervención Policial (UIP). Los lugares donde intervinieron fueron los caños Mairena y Moreno, de acuerdo con una fuente policial.

En el lugar había ocho plantas eléctricas y seis bombas sumergibles. (Cortesía/La Nación)

En el sitio, se encontraron, dentro de un hueco cubierto con tablas, plástico y tierra, ocho plantas eléctricas que abastecían de energía la actividad mineral ilegal.

Además, se hallaron seis bombas sumergibles de agua, 13 botellas de 30 L de combustibles (de las cuales cinco estaban llenas y siete vacías); un rollo de manguera de 20 metros, 30 sacos de cal y aproximadamente 150 kg de cianuro dentro de sacos.

El operativo en Conchudita ocurrió esta mañana. (Cortesía/La Nación)

Durante la primera semana de marzo, La Nación evidenció la minería ilegal en el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, donde entre 200 y 300 coligalleros saquean la montaña perforando túneles de hasta 40 metros de profundidad.

El hallazgo supera en devastación lo observado en Crucitas. En el distrito de Cutris, según la Policía, hay más de 100 piletas con cianuro–ácido de elevada toxicidad– que envenenan cerros, mantos acuíferos y fauna, y que además incentivan el millonario tráfico del mineral que cruza cada día hacia Nicaragua ilegalmente.

Policía encontró 12 piletas en funcionamiento. (Cortesía/La Nación)