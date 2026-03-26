Sucesos

Dos detenidos con 1.500 kilos de cianuro en Heredia

La Fuerza Pública detuvo a dos hombres en Ulloa de Heredia por transportar 1.500 kilos de cianuro de forma ilegal frente al Cenada.

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Por Yucsiany Salazar
Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron 30 estañones con cianuro tras detener a dos hombres en Ulloa de Heredia.
Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron 30 estañones con cianuro tras detener a dos hombres en Ulloa de Heredia. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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