Dos detenidos con 1.500 kilos de cianuro en Heredia

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron 30 estañones con cianuro tras detener a dos hombres en Ulloa de Heredia.

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública en Ulloa de Heredia, tras ser sorprendidos transportando de manera ilegal aproximadamente 1.500 kilos de cianuro en un camión.

Según precisó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los sospechosos, de apellidos Rojas y Arce, no registran antecedentes policiales ni judiciales.

El operativo se realizó sobre la vía principal, frente al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada).

Durante la inspección del vehículo, los oficiales localizaron en la parte trasera 30 estañones, cada uno con un peso de 50 kilos, que contenían el químico de alta peligrosidad.

El cargamento de aproximadamente 1.500 kilos de cianuro era transportado en un camión sin cumplir con las condiciones requeridas, según las autoridades. (MSP/MSP)

Las autoridades indicaron que el traslado del cianuro no cumplía con el procedimiento correcto para transportar este tipo de sustancias, lo que motivó el arresto de los sujetos y el decomiso de la carga.

El caso fue coordinado con la Fiscalía de Heredia, que determinará el proceso judicial correspondiente.