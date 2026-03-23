Sucesos

Viceministro de Seguridad confirma corrupción policial en Crucitas y Conchudita: algunos oficiales reciben dinero a cambio de dejar pasar a los coligalleros

‘Enviamos personal fresquito y detenemos personal fresquito’, afirma Erick Lacayo

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
La Fuerza Pública detuvo a seis oreros y decomisó varios artículos para procesar el mineral que se extrae de manera ilegal en Crucitas de San Carlos.
La Fuerza Pública mantiene 200 oficiales en Crucitas y el cerro Conchudita, como parte de la operación para evitar la minería ilegal. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Erick LacayoViceministro de SeguridadCrucitasConchuditaMinería ilegalOroCorrupción policial
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.