Sucesos

Cae segundo cargamento de cianuro en diez días

Conductor de camión sorprendido en Naranjo transportaba, ilegalmente, 1.500 kilos del químico.

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Por Christian Montero
Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron este martes, en Naranjo de Alajuela, 30 estañones con cianuro que un nicaraguënse de apellidos Duarte Oporta, transportaba en un camión.
Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron este martes, en Naranjo de Alajuela, 30 estañones con cianuro que un nicaraguënse de apellidos Duarte Oporta, transportaba en un camión. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







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Decomiso cianuroCianuro Conchudita
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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