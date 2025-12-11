Hallazgo de restos óseos cerca del Hospital William Allen

Agentes del OIJ levantaron restos óseos hallados en una finca cercana al Hospital William Allen, en Turrialba (imagen ilustrativa). Fotografía:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el hallazgo de presuntos restos óseos en una finca localizada al costado sur del Hospital William Allen, en Turrialba, confirmaron agentes de la Policía Judicial.

El reporte ingresó a las autoridades este miércoles alrededor de las 11:05 a. m., cuando un trabajador realizaba labores de jardinería en finca Florencia y se percató de la presencia de lo que, en apariencia, serían restos humanos.

Tras el hallazgo, el empleado avisó al propietario del terreno, quien de inmediato llamó a las autoridades.

Agentes del OIJ llegaron al sitio para inspeccionar el lugar y levantar los restos.

El material recuperado será remitido a la Sección de Patología Forense del Complejo de Ciencias Forenses, donde los especialistas realizarán la autopsia y los análisis antropológicos necesarios para determinar la identidad de la persona y la causa de muerte.

El OIJ no precisó, por el momento, si los restos corresponden a un hombre o una mujer, ni tampoco el tiempo aproximado que tendrían en el sitio. La investigación permanece abierta.