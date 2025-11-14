Finquero encuentra posibles huesos humanos en San Carlos

Un finquero que revisaba su propiedad encontró posibles huesos humanos, la mañana de este viernes en La Abundancia de Ciudad Quesada, en San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió la alerta pasadas las 8 a. m., por lo que agentes se trasladaron al sitio para revisar los restos óseos.

La Policía Judicial indicó que al parecer sí se trata de restos humanos, por lo que de confirmarse serían trasladados a la Morgue Judicial para su respectivo análisis.

