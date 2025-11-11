Cuerpo calcinado dentro de refrigerador corresponde al de una mujer, confirma OIJ

El cadáver, en apariencia de un hombre, estaba calcinado dentro de un refrigerador abandonado a la orilla de la vía.

La mañana del 10 de noviembre, cerca del botadero de basura del cantón central de Limón, apareció un cuerpo calcinado dentro de una refrigeradora. De acuerdo con el reporte de la Sección de Patología, los restos humanos corresponden a los de una mujer.

Así lo confirmó el departamento de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a las 2:09 p. m. de este martes. De acuerdo con la Policía Judicial, por el momento no se conoce la identidad de la víctima y las pruebas de ADN continúan en curso.

El hallazgo se reportó a unos 500 metros del sitio conocido como el Tomatal, camino hacia el botadero. El reporte preliminar detalla que los restos humanos estaban dentro de un refrigerador y en posición fetal.

El electrodoméstico, que también fue quemado, tiene una altura aproximada de 1,70 metros y estaba situado a la orilla de la calle.

De momento, los agentes judiciales no reportan alguna detención relacionada con este asesinato y continúan las investigaciones para esclarecer el crimen.