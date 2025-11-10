Sucesos

Encuentran cuerpo calcinado dentro de refrigerador

Hecho es atendido por OIJ, en Limón

Por Christian Montero y Reiner Montero
Agentes del OIJ de Limón hicieron el levantamiento de un cuerpo calcinado que estaba en un refrigerador.
Agentes del OIJ de Limón hicieron el levantamiento de un cuerpo calcinado que estaba en un refrigerador. (Foto: Reiner /Foto: Reiner Montero)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

