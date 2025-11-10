Encuentran cuerpo calcinado dentro de refrigerador

Agentes del OIJ de Limón hicieron el levantamiento de un cuerpo calcinado que estaba en un refrigerador.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón trabajan en el levantamiento de un cuerpo calcinado que abandonaron cerca del botadero de basura del cantón central de la provincia.

EL hecho se reportó la mañana de este lunes a unos 500 metros del sitio conocido como el Tomatal, camino hacia el botadero. El reporte preliminar detalla que los restos humanos estaban dentro de un refrigerador y en posición fetal.

El electrodoméstico, que también fue quemado, tiene una altura aproximada de 1,70 metros y estaba a la orilla de la calle.

De momento, los agentes judiciales no reportan alguna detención relacionada con este asesinato, que sería el número 152 que ocurre en la provincia del Caribe, según la última actualización que hizo el OIJ hasta el jueves pasado.

San José es la provincia con más homicidios, ya que registra al menos 258 de los 751 acumulados cuando faltan 51 días para que concluya el 2025, que se enfila como el tercero más violento en la historia del país después del 2023 y 2024, respectivamente.