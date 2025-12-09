Cruz Roja confirma hallazgo de familia ahogada en el río Chirripó

Cruz Roja trabaja este martes en la recuperación de tres víctimas ahogadas en el río Chirripó, en zonas de difícil acceso en Turrialba (imagen ilustrativa). Fotografía:

Cruz Roja Costarricense informó este martes que mantiene una amplia operación en el río Chirripó, en Turrialba, tras el hallazgo de tres personas ahogadas en distintos puntos del cauce.

Las víctimas, cuyos cuerpos se procura recuperar este martes, serían los de una familia compuesta por madre, padre e hija, quienes permanecían desaparecidos desde el sábado, cuando llegaron a la zona a disfrutar del río, a su paso por Grano de Oro.

Las autoridades fueron alertadas en horas de la tarde del lunes sobre la presencia de los tres cuerpos una zona de muy difícil acceso.

De acuerdo con la Cruz Roja, la primera ubicación ocurrió la tarde del lunes, cuando los equipos encontraron a una mujer de 32 años dentro del cauce.

Los rescatistas iniciaron las maniobras de extracción, pero las condiciones del entorno obligaron a suspender la operación avanzada.

Simultáneamente, se recibieron reportes sobre la localización de los otros dos cuerpos: a 12 kilómetros aguas abajo, en Roca Quemada, está la niña de 6 años y, en un punto más abajo, en Ñariñac, un hombre de 34 años.

En estos dos puntos aún no se han realizado las maniobras de recuperación debido a la complejidad del terreno y a la priorización de recursos en el primer sitio intervenido.

Testigos indicaron que los cadáveres fueron vistos flotando en distintos puntos del río durante la tarde y noche del lunes, pero solo uno logró ser asegurado inicialmente, dada la peligrosidad del cauce y lo remoto de la zona.

“La Cruz Roja Costarricense mantiene una operación activa para la recuperación del primer cuerpo localizado ayer y para coordinar las acciones necesarias en los otros dos puntos reportados”, indicó la entidad este martes.

Para ello, se desplazaron equipos especializados en rescate acuático y búsqueda en zonas montañosas. Las identidades de las víctimas no han trascendido.