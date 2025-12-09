Sucesos

Cruz Roja confirma hallazgo de familia ahogada en el río Chirripó

Tres víctimas ahogadas en el río Chirripó, en Turrialba, serían una familia desaparecida desde el sábado

Por Juan Fernando Lara Salas
Rescate de 11 personas en río Chirripó
Cruz Roja trabaja este martes en la recuperación de tres víctimas ahogadas en el río Chirripó, en zonas de difícil acceso en Turrialba (imagen ilustrativa). Fotografía: (Cruz Roja)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

