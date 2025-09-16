Sucesos

Hacienda financiará plazas al Ministerio de Seguridad pero Poder Judicial seguirá sin fondos

Hacienda ha rechazado, en al menos cuatro ocasiones, girar fondos al Ministerio Público y el OIJ para crear más puestos de trabajo

Por Natalia Vargas
Oficial de la Fuerza Pública de Costa Rica de espaldas, con uniforme y chaleco antibalas, ilustrando el impacto del pago retroactivo en el gasto gubernamental en 2024.
Hacienda confirmó que financiará, a partir de octubre, las 220 plazas presupuestadas para el Ministerio de Seguridad Pública. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco/La Nación)







