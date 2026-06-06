Sucesos

Grave riesgo para Palo Verde persiste pese a incendio controlado: ‘Ocurrió en el peor momento’

En lo que podría ser el incendio forestal más severo en la historia del Parque Nacional Palo Verde, especialistas advierten que secuelas comprometen el equilibrio ecológico de Guanacaste.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Incendio Palo Verde
Por el incendio forestal en el Parque Nacional Palo Verde, en Guanacaste, se quemaron decenas de nidos de aves. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

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