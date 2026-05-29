Ciencia

El Niño: así funciona el fenómeno que altera el clima en distintas regiones del mundo

Inundaciones, sequías y olas de calor suelen relacionarse con este fenómeno oceánico-atmosférico. Estos son los factores que explican su influencia en el clima mundial

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Por Silvia Ureña Corrales
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé un jueves 13 de marzo con altas temperaturas y cielos mayormente despejados en Costa Rica. Se esperan algunas lluvias dispersas en el Pacífico Sur durante la tarde.
El calentamiento del Pacífico aumenta la probabilidad de que El Niño reaparezca en 2026 y modifique patrones climáticos globales. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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