Sucesos

Incendio forestal arrasa con el 20% del Parque Nacional Palo Verde en solo tres días

El fuego en Palo Verde, uno de los once sitios Ramsar en Costa Rica, se originó tras la caída de un rayo durante un episodio de tormenta eléctrica en la zona

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Por Natalia Vargas
Incendio forestal en el Parque Nacional Palo Verde
Imágenes muestran el área afectada por las llamas en el Parque Nacional Palo Verde. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Incendio ForestalParque Nacional Palo Verde
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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