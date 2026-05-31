Sucesos

Incendio en Parque Nacional Palo Verde deja 26 bomberos con afectaciones por inhalación de humo

Personal de la Cruz Roja valoró bomberos forestales mientras el incendio —originado por un rayo— continúa activo en Bagaces

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Por Juan Fernando Lara Salas
Llamas sobre una sección del Parque Nacional Palo Verde, en Bagaces, Guanacaste, donde equipos de la Cruz Roja Costarricense y bomberos forestales trabajan desde el viernes para controlar el incendio originado por la caída de un rayo en zona de manglar.
Llamas sobre una sección del Parque Nacional Palo Verde, en Bagaces, Guanacaste, donde equipos de la Cruz Roja Costarricense y bomberos forestales trabajan desde el viernes para controlar el incendio originado por la caída de un rayo en zona de manglar. (Cortesía Sinac)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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