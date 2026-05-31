Incendio en Parque Nacional Palo Verde deja 26 bomberos con afectaciones por inhalación de humo

Llamas sobre una sección del Parque Nacional Palo Verde, en Bagaces, Guanacaste, donde equipos de la Cruz Roja Costarricense y bomberos forestales trabajan desde el viernes para controlar el incendio originado por la caída de un rayo en zona de manglar.

Pasada la 1 p.m. de este domingo, la Cruz Roja Costarricense trabajó de manera conjunta con los cuerpos de bomberos forestales en la atención de un incendio que afecta el Parque Nacional Palo Verde, localizado en Bagaces, Guanacaste.

Como parte de las labores operativas en el sitio, personal cruzrojista realizó la valoración de 26 bomberos forestales quienes presentaron afectaciones relacionadas con la inhalación de humo.

La entidad confirmó que ninguno requirió traslado a un centro médico luego de revisión en el sitio.

La emergencia se mantiene en desarrollo y los equipos de respuesta continúan desplegados en la zona, brindando atención y monitoreo a los compañeros bomberos.

El siniestro se originó el pasado 29 de mayo, cuando el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) reportó la caída de un rayo en una zona de manglar dentro del parque, lo que desencadenó un incendio de gran proporción.

En la misma jornada en que los bomberos forestales ingresaron a combatir las llamas, el Sinac decretó el cierre temporal del Parque Nacional Palo Verde, medida que se mantendrá hasta nuevo aviso.

No es la primera vez que esta área protegida enfrenta una emergencia de esta magnitud.

En abril de 2023, un incendio en el mismo parque consumió más de 3.000 hectáreas y su humo afectó a comunidades en Nicoya, Santa Cruz, Bagaces y Hojancha.

En aquella ocasión, el viento, las altas temperaturas y la baja humedad relativa fueron factores determinantes en la propagación del fuego, según advirtió entonces Óscar Mora Montero, coordinador del Programa Manejo del Fuego del Sinac.