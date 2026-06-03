Sucesos

Incendio forestal en Palo Verde está controlado: fue provocado por la caída de un rayo en un árbol

El Sinac confirmó la contención del incendio en Palo Verde que consume más de 4.000 hectáreas del humedal Catalina.

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Por Yucsiany Salazar
Incendio Palo Verde
Vista del fuerte incendio forestal que ya consume más de 4.000 hectáreas en el Parque Nacional Palo Verde. Brigadistas y bomberos forestales trabajan intensamente bajo condiciones climáticas adversas para controlar el avance del fuego y proteger los ecosistemas vulnerables de la zona. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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