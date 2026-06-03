Accidentes

Incendio en Palo Verde aún no está controlado pero avance de fuego comienza a ceder

En los primeros días de la emergencia en el Parque Nacional Palo Verde, las llamas consumieron hasta 7 hectáreas por minuto

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Por Patricia Recio
El incendio en Palo Verde tiene trabajando a más de 60 bomberos por día ya que el fuego está encerrado pero no controlado. Se quemó ya una extensión como de unas 56 parques La Sabana.
El incendio en Palo Verde tiene trabajando a más de 60 bomberos por día. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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