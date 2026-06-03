Incendio en Palo Verde aún no está controlado pero avance de fuego comienza a ceder

El incendio en Palo Verde tiene trabajando a más de 60 bomberos por día.

El incendio forestal que arrasa desde hace cuatro días con cientos de hectáreas del Parque Nacional Palo Verde aún no ha sido controlado, pero el avance del fuego comienza a dar tregua.

Alexánder León Campos, director del Área de Conservación Arenal Tempisque, confirmó a La Nación que el fuego aún no se puede declarar como liquidado y la labor de los bomberos todavía tiene por delante varios días más; sin embargo, las llamas han dejado de avanzar hacia otros sectores.

León aseguró que en los días más críticos, que fueron el viernes, sábado y domingo, se presentaron velocidades (de avance del fuego) que no habían sido registradas en el pasado.

“Teníamos un dato de que se podía quemar hasta 1,5 hectáreas por minuto, el domingo fue una cosa increíble, se quemaron más de siete hectáreas por minuto. Eso fue lo que provocó que el incendio avanzara esos tres días casi para alcanzar las 4.000 hectáreas que se han quemado, ya ayer y hoy el avance ha sido muy lento”, dijo.

Palo Verde es el hogar de decenas de aves, muchas de ellas en peligro de extinción. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

León sostuvo que por las velocidades del fuego y las características de las llamas tan altas, el trabajo de las maquinarias y tractores de distintas entidades ha sido clave, de lo contrario, dijo, no habrían logrado enfrentar el avance del siniestro.

El funcionario detalló que hay más de 60 personas en campo de las distintas áreas de conservación, pero además la emergencia es atendida por otras instituciones como Bomberos de Costa Rica y voluntarios y maquinarias de entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Municipalidad de Bagaces, así como empresas privadas.

De acuerdo con el reporte del Área de Conservación, hasta este martes ninguna de las personas que atiende la emergencia ha requerido ser trasladada a un centro médico. El lunes la Cruz Roja reportó que 26 bomberos recibieron atención por inhalación de humo.

Incendio en Palo Verde: Venados y pizotes huyen de las llamas

En relación a las especies de fauna que habitan en ese refugio natural, León sostuvo que las más afectadas han sido las especies más pequeñas como reptiles, anfibios y pichones de aves que anidan en los humedales.

“Todavía no hemos hecho el recuento, el plan es seguir trabajando los próximos días, como es un área muy grande, posiblemente nos va a llevar varios días hasta poderlo dar por liquidado totalmente“, agregó.

León advirtió que el impacto pronosticado del fenómeno del Niño para este año los hace prever que la temporada de incendios forestales se extenderá al menos dos meses más, por lo que urgió a extremar las medidas de prevención. En el caso del incendio en Palo Verde, el fuego se inició por causas naturales, cuando un rayo impactó un árbol.

Según el Sinac liquidar completamente el fuego tomará varios días. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El lunes, el Sinac reportó que el incendio había consumido unas 4.000 hectáreas del Parque, lo que representa más del 20% de su totalidad. Para este martes, ese número no ha variado significativamente, debido a la ralentización del avance del fuego.

Según los datos del SINAC, en el Parque Nacional Palo Verde se encuentran 12 diferentes comunidades vegetales, donde se han identificado hasta 750 especies de plantas, entre ellas el pochote, el cedro amargo y el guanacaste, además es el habitad de más de 280 especies de aves, entre migratorias y residentes, algunas en vías de extinción.