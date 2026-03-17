Sucesos

Fuga de profesor descubierto en motel con alumna de 16 años le traerá consecuencias

El hombre, de 42 años, lleva cinco meses en fuga. La madre de la víctima afirma que el sujeto huyó fuera del país

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Por Natalia Vargas
Detenido
Galo Reyes intentó huir del motel con la menor dentro de su vehículo, el 29 de agosto del 2025. (Cortesía/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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