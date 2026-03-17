Fuga de profesor descubierto en motel con alumna de 16 años le traerá consecuencias

Galo Reyes intentó huir del motel con la menor dentro de su vehículo, el 29 de agosto del 2025.

Un profesor del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago, de apellido Galos Reyes, de 42 años, quien habría pasado la noche con una alumna menor de edad en un motel, a finales de agosto del 2025, lleva cinco meses en fuga, por lo que se giró orden de captura en su contra.

El Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José indicó que, una vez localizado y detenido, este sujeto tendrá que cumplir prisión preventiva por 15 días.

Durante la audiencia inicial del caso, realizada en agosto, el Tribunal ordenó a Galo mantener domicilio fijo, presentarse a firmar una vez por semana y no tener contacto con la menor, ni con su familia. Además, se le prohibió salir del país y, por un mes, no dar clases en el centro educativo al que asiste la joven.

No obstante, el hombre tiene orden de captura desde el 11 de octubre, fecha en que se ausentó de una audiencia penal en la que se discutiría si el caso que se le imputa, por abuso sexual en contra de su alumna de 16 años, se seguiría por flagrancia o por la vía ordinaria.

La madre de la joven, cuya identidad se mantiene en resguardo para proteger también a la menor, indicó a La Nación que el sujeto, en apariencia, huyó a Nicaragua. Afirmó que el hombre contó con el tiempo suficiente para salir del país y ella, por su parte, está frustrada, pues advirtió desde antes sobre el riesgo de fuga. Estimó, además, que las autoridades no han hecho lo suficiente para detenerlo.

La madre de la joven agregó, en conversación con este medio, que su hija atravesó un proceso psicológico complejo, pero se recuperó. Ahora la ayuda a ella en su negocio y también continúa estudiando.

La prisión preventiva, comunicó Flagrancia, se impondría en virtud de que Galo dejó de cumplir dichas medidas cautelares.

En motel con su alumna

El docente fue detenido la mañana del 29 de agosto, tras ser interceptado por la policía en las afueras de un motel en Curridabat, donde habría permanecido con la adolescente.

En ese entonces, la madre de la joven explicó que su hija desapareció de la vivienda a eso de las 3 a. m. y, al revisar las cámaras de seguridad, observaron que un vehículo gris pasó por ella.

Los padres de la adolescente rastrearon el teléfono de la menor hasta el motel de una reconocida cadena de establecimientos y allí, a eso de las 9 a. m., dieron con ella.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reubicó al docente en labores administrativas después de recibir la denuncia y abrió una causa disciplinaria en contra de Galo.