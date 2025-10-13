Sucesos

Tribunal declara en rebeldía a profesor descubierto en motel con alumna de 16 años

El hombre, señalado por presunto abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad, se ausentó de audiencia penal

Por Natalia Vargas
Detenido
El profesor de inglés, de apellidos Galo Reyes, de 42 años, fue detenido en la afueras de un motel en Curridabat. (Cortesía/Cortesía)







