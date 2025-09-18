Tribunal suspende audiencia contra docente hallado con estudiante de 16 años en motel en Curridabat

Al profesor, de apellido Galo, se le indagan los presuntos delitos de abuso sexual a menor de edad y seducción a través de medios electrónicos.

La audiencia penal que se desarrolló este miércoles por la noche, en la que se discutiría si el expediente contra un profesor de apellido Galo, señalado por abuso sexual en contra de una de sus alumnas menores de edad, se seguiría por flagrancia o por la vía ordinaria, se suspendió sin mayores avances.

Según informó Miguel Gutiérrez, abogado de la familia de la adolescente, el Tribunal de Flagrancia sigue a la espera de varias pericias judiciales y de que el Ministerio Público recabe elementos probatorios para elaborar la acusación en contra del educador de 42 años, que impartía lecciones de inglés en el Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago.

A él lo detuvieron el pasado 29 de agosto, cuando salía de un motel en Curridabat, con una alumna de 16 años, con quien habría pasado varias horas.

Al docente se le investiga por los presuntos delitos de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad y seducción o encuentros con menores mediante medios electrónicos, bajo el expediente 25-000803-1898-PE.

Según informó el Ministerio Público a La Nación, el caso fue atendido por la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito de San José y, durante la audiencia inicial, realizada el mes pasado, el tribunal ordenó a Galo mantener domicilio fijo, presentarse a firmar una vez por semana y no tener contacto con la menor, ni con su familia.

Además, se le prohibió salir del país y, por un mes, no dar clases en el centro educativo al que asiste la joven.

El Tribunal de Flagrancia programó la continuación de la audiencia inicial contra Galo para el 17 de setiembre, a las 6 p. m.; sin embargo, ante la falta de avances, continuará el 11 de octubre y, por ahora, el caso continuará por la vía de flagrancia.

El proceso, afirma Gutiérrez, ha sido doloroso para la familia, que también busca “justicia en favor de la seguridad y el respeto de las mujeres, en especial de las estudiantes”.

Por su parte, desde agosto el Ministerio de Educación abrió una causa disciplinaria y reubicó al docente en labores administrativas por el tiempo que dure la investigación.

Una cámara de seguridad de la vivienda captó un vehículo gris recogiendo a la menor de 16 años, a eso de las 3 a. m. (La Nación/Cortesía)

Los hechos

Galo, quien es vecino de La Unión, en Cartago, tiene un antecedente por hostigamiento sexual, según informó el Ministerio de Educación Pública (MEP) a La Nación.

El sistema INTEGRA2, del MEP, precisa que Galo es funcionario de esta cartera desde hace 5 años. “El año pasado fue denunciado por hostigamiento sexual causa que concluyó con el dictado de una absolutoria”, respondió la entidad tras consultas de este medio.

La mañana del 29 de agosto, cuando fue interceptado por la policía en las afueras del motel, la madre de la joven de 16 años relató a La Nación que su hija había desaparecido de la vivienda desde las 3 a. m. y, al revisar las cámaras de seguridad, observaron que un vehículo gris pasó por ella.

Los padres de la joven rastrearon el teléfono de la menor hasta el motel de una reconocida cadena de establecimientos de este índole y allí, a eso de las 9 a. m., dieron con ella.

“Si así lo hizo con mi hija, lo puede hacer con otra persona”, indicó la madre a este medio en aquellos días.

Durante el 2024 se registraron 44 denuncias contra profesores por abuso sexual y 19 en lo que va del 2025, de acuerdo con datos del MEP.

El Código Penal establece penas de prisión de entre tres y ocho años por el delito de abuso sexual a personas menores de edad. Por su parte, el delito de seducción por medios electrónicos se castiga con condenas que pueden ir desde los dos y hasta los cuatro años de cárcel.

Colaboró en esta información el periodista Christian Montero.