Sucesos

Inicia nuevo juicio contra la activista política Yendry Quirós por amenazar a exdiputado Ariel Robles con ‘sacarle el sirope’ (Fotos)

La activista se abstuvo inicialmente de declarar, aunque podrá hacerlo más adelante; Ariel Robles llegó a los Tribunales de Justicia con chaleco antibalas y comenzó a rendir su testimonio.

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Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora

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Juicio contra Yendry Quirós, conocida como la Colocha
Yendry Quirós Conejo enfrenta este jueves un nuevo juicio por las amenazas dirigidas contra Ariel Robles en 2023. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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