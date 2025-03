Jueza absuelve a activista chavista acusada de amenazar a Ariel Robles; ‘la justicia aún se puede dar’, celebra Yendry Quirós

Un juzgado penal absolvió este martes a la activista chavista Yendry Quirós, quien había sido acusada de supuestas amenazas contra el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio.

Tribunal absuelve a Yendry Quirós

“La justicia acá aún se puede dar”, declaró Quirós luego de conocer la sentencia.

“Se hizo justicia como se esperaba y creo que la jueza determinó que yo no estaba haciendo una amenaza”, manifestó después del juicio.

Quirós afrontó el proceso judicial luego de que, en junio del 2023, manifestara que se le iba a sacar “el sirope de la nariz” a Robles. Lo dijo durante un mitin chavista celebrado frente al edificio de la Asamblea Legislativa.

No obstante, afirmó que lo mencionado en aquella ocasión es “un dicho popular”.

Pese a su absolutoria, la jueza señaló que las declaraciones de la activista del mandatario incitan a la violencia, a lo que Quirós replicó: “No soy violenta”. “Tengo reacciones”, justificó.

LEA MÁS: Fiscalía pide un año de prisión para chavista que amenazó a Ariel Robles

Posición de la Fiscalía

La Fiscalía solicitó el lunes una pena de un año de prisión para Quirós por el presunto delito de amenazas a funcionario público. Lisa Pereira Rodríguez, fiscala a cargo del caso, argumentó que la petición se basó en la necesidad de evitar la normalización de la violencia en el país.

“Se tiene derecho de no estar de acuerdo directamente con las funciones de don Ariel (...). Sin embargo, a lo que sí no tenemos derecho es a emitir este tipo de comentarios amenazantes y violentos, sea en contra de don Ariel o de cualquier otra persona. Con eso, señora jueza, hay que tener muchísimo cuidado, no podemos normalizar, no podemos naturalizar este tipo de expresiones”, razonó la fiscala.

Durante la sesión, se presentó como prueba un video en el que se escucha a Quirós decir: “Porque le aseguro que a uno como Ariel le conoceremos el sirope. Se lo conoceremos, porque él cree que toda la vida va a tener inmunidad, cree que toda la vida va a estar protegido por la ley; no le quedan ni siquiera tres años. Que se haga un churchill con el sirope que la van a sacar de la nariz, para que aprenda a ser hombre”.

El diputado Robles manifestó en el juicio que las amenazas cambiaron su dinámica de trabajo, particularmente en sus giras por el país, debido a preocupaciones por su seguridad. “Ya no puedo asumir con normalidad ir a una comunidad, porque siempre está el riesgo de lo que la señora dijo, que alguien lo pueda cumplir”, declaró. También argumentó que la referencia al “sirope” aludía a la sangre y, por ende, implicaba un acto de violencia.

Colaboró Yiren Altamirano Bolaños.