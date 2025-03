Fiscalía pide un año de prisión para chavista que amenazó a Ariel Robles

La Fiscalía solicitó este lunes una pena de un año de prisión para la activista chavista, Yendry Quirós Conejo, por amenazar al diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA).

La Fiscalía expuso que, si bien la pena por este delito oscila entre un mes y dos años, se optó por solicitar un año porque no se puede seguir naturalizando la violencia en este país.

Quirós afronta una acusación por el delito de amenazas a funcionario público, luego de que, en junio del 2023, manifestara que se le iba a sacar “el sirope de la nariz” a Robles, durante un mitín chavista celebrado frente al edificio de la Asamblea Legislativa.

LEA MÁS: Ariel Robles lamenta discurso violento de activista chavista que llama a sacarle el ‘sirope’

El juicio se desarrolla en la sala de juicio número 9 de los Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial en San José.

Robles rindió testimonio ante el juzgado y manifestó que las amenazas cambiaron la dinámica de su trabajo, especialmente en las visitas que realiza a las comunidades, por una mayor preocupación de posibles riesgos que podría enfrentar para su seguridad.

El legislador solicitó a la jueza a cargo del debate que se ratifique que hubo una amenaza por parte de Quirós en contra de un funcionario público.

Robles argumentó que la alusión al sirope hace referencia a la sangre y que para ello requiere ejercerse un acto de violencia.

Durante la sesión y como parte de las pruebas aportadas por Robles, se proyectó un video en el que se observa y escucha a Quirós hacer las manifestaciones en contra del frenteamplista.

La defensa de Yendry Quirós argumentó que Robles ha utilizado el proceso judicial con fines políticos.

Según dijo, no es cierto que ella no quisiera aceptar una conciliación en el proceso previo, sino que el anterior defensor no le explicó en qué consistía, además de que ella tiene desconfianza en el sistema.

Solicitó eximir a su clienta de toda responsabilidad