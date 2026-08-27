Sucesos

¿Por qué Ariel Robles llegó con chaleco antibalas al juicio contra la activista política Yendry Quirós?

El exdiputado declaró este jueves en el nuevo juicio contra Yendry Quirós, luego de que un tribunal anulara la sentencia que había absuelto a la activista

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Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora

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Juicio contra Yendry Quirós, conocida como la Colocha
Ariel Robles llegó con chaleco antibalas y acompañado por dos agentes del OIJ al nuevo juicio contra Yendry Quirós. Aseguró que las expresiones de la activista tuvieron un impacto en su seguridad. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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