¿Por qué Ariel Robles llegó con chaleco antibalas al juicio contra la activista política Yendry Quirós?

Ariel Robles llegó con chaleco antibalas y acompañado por dos agentes del OIJ al nuevo juicio contra Yendry Quirós. Aseguró que las expresiones de la activista tuvieron un impacto en su seguridad.

El exdiputado del Frente Amplio y excandidato presidencial, Ariel Robles Barrantes, llegó este jueves 27 de agosto a los tribunales de justicia de San José utilizando un chaleco antibalas y acompañado por dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Robles acudió para declarar en el nuevo juicio contra la activista política Yendry Quirós Conejo, conocida como La Colocha, por las presuntas amenazas que profirió contra él durante una protesta realizada frente a la Asamblea Legislativa en junio de 2023.

Consultado por La Nación, el exlegislador explicó que el chaleco antibalas forma parte de las medidas de seguridad relacionadas con el Programa de Protección y Atención a Víctimas y Testigos, al cual ingresó a raíz de este caso.

Durante su declaración ante el tribunal, Robles aseguró que las expresiones atribuidas a Quirós tuvieron consecuencias en su vida.

Según manifestó, permaneció aproximadamente un año bajo medidas del programa de protección y durante ese periodo tuvo que realizar cambios en su cotidianidad por motivos de seguridad.

Ariel Robles acudió este jueves a los Tribunales de Justicia de San José para declarar en el nuevo juicio contra Yendry Quirós por presuntas amenazas ocurridas durante una protesta en 2023. (Sebastián Sánchez/La Nación)

“Sentí que fue un llamado a que me agredieran”

En sus declaraciones durante el juicio, Robles indicó que interpretó las palabras pronunciadas por Quirós como una incitación para que otras personas lo violentaran.

“Sentí que fue un llamado a que me agredieran”, declaró el exdiputado.

Robles sostuvo que este tipo de discursos trasciende, a su criterio, las diferencias y críticas propias de la discusión política, pues pueden promover la violencia como mecanismo para contrarrestar opiniones.

“Ese tipo de discursos hacen incitación a que se quiera agredir y se busque la violencia como alternativa para poder contrarrestar opiniones, y eso pone en riesgo la democracia costarricense, sin lugar a dudas”, manifestó.

El exlegislador insistió en que la denuncia presentada contra Quirós no surgió por las críticas que pudiera recibir como figura política, sino por lo que consideró un llamado a la violencia.

“No es un asunto menor. Las críticas son las que se pueden hacer. Llamados a la violencia es la preocupación y fue el motivo por el que planteamos esta denuncia. Esto arriesga la democracia del país”, señaló.

¿Por qué Yendry Quirós enfrenta un nuevo juicio?

El proceso contra Quirós se originó por hechos ocurridos el 22 de junio de 2023, durante una protesta frente a la Asamblea Legislativa, cuando Robles todavía ejercía como diputado.

Ese día, mediante un megáfono, Quirós le dijo al entonces legislador que “se haga un churchill con el sirope que le van a sacar de la nariz, para que aprenda a ser hombre”. También lo llamó “chuchinga”.

El 4 de marzo de 2025, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José absolvió a la activista. En aquella ocasión, se consideró que sus palabras constituían una “expresión de deseo” y que Quirós no se había atribuido directamente la ejecución del daño anunciado.

El Ministerio Público apeló y el tribunal de alzada acogió el recurso. Los jueces determinaron que el fallo inicial cometió un “yerro jurídico medular”. Aclararon que la ley no exige que el agresor “exteriorice expresamente que ejecutará personalmente el daño”. Lo legalmente relevante, sostienen, es “la exteriorización seria, verosímil e intimidante de un mal futuro”.

El tribunal rechazó la tesis de que la frase fue inofensiva y explicó que la expresión sobre sacarle el sirope “fue comprendida por todos los intervinientes como referencia a hacer sangrar al diputado”, y bajo ninguna circunstancia “constituye un mero exabrupto ambiguo, ni una expresión inocua”, señala el fallo.

En el documento judicial se explica que al proferirse públicamente contra un legislador en funciones, la acción adquiere “una connotación objetivamente violenta e intimidatoria” que “excede el mero intercambio áspero de opiniones políticas”.

El fallo advierte, además, sobre la normalización de la violencia institucionalizada y rechaza que pueda minimizarse “bajo la sola consideración de tratarse de frases coloquiales”.

Por ello, el tribunal ordenó llevar a cabo un nuevo debate ante uno distinto y aclaró que la anulación no constituye “una declaración anticipada sobre la responsabilidad penal de la imputada”.