Fiscalía solicita penas de entre 12 y 15 años de prisión para Muelas, Enano, Cuadrado y 22 miembros de Los Gery

La Fiscalía solicitó penas que van de los 12 a los 15 años contra 25 sospechosos de integrar un grupo criminal de La Unión de Cartago conocido como Los Gary/Gery.

El Ministerio Público completó este miércoles la solicitud de penas que pretende se impongan a 24 sospechosos de integrar el grupo criminal los Gary o Gery, afincado en La Unión de Cartago.

A los imputados les atribuyen delitos como tentativa de homicidio y la venta y distribución de drogas, como parte de la actividad ilegal que ejecuta la organización desde barrio La Eulalia, en La Unión. Los presuntos cabecillas, que dan origen al nombre de la banda, son dos hermanos de apellidos Campos Barrantes, a quienes se les sigue una causa aparte por estos mismos hechos.

Entre los roles que la Fiscalía atribuye a los acusados figuran el de sicarios, encargados de zonas o puntos de venta, custodios de dosis y otras labores.

Contra dos sujetos de apellidos Mora Agüero y Córdoba Fallas, el ente acusador solicitó 12 años por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un hombre apellidado Calderón Masís.

El Ministerio Público solicita que a nueve sospechosos los condenen a 15 años de cárcel por sus supuestas funciones en mandos medios y altos, según se detalla a continuación:

Loría Solís, encargado de zona

Sandoval Rodríguez, alias “Cuadrado”, encargado de zona

Rojas Madrigal, alias “Muelas”, encargado de zona

Solano Miranda, encargado de casa de seguridad

Córdoba Fallas, alias “Enano” o “Quajinais”, sicario

Zúñiga Ramírez, custodia de droga

Pérez Cordero, custodia y distribución de droga

Mora Agüero, labores varias

Carvajal Calderón

Una pena de 13 años se pretende para otros 14 integrantes, a quienes atribuyen ser vendedores de drogas y auxiliares de mandos medios de la organización delictiva:

Alvarado Flores

Morales Navarro

Sandoval Rodríguez

Araya Araya

Fallas Ramírez

Segura Mejía

Delgado Gamboa

Pérez

Cubillo Montero

Mejías López

Vargas Cascante

Conejo Bonilla

Loría Solís

Rodríguez Quesada

Al completar las solicitudes de penas, el Ministerio Público pidió la absolutoria para dos hermanos de apellidos Valle Myrie, por el delito de tráfico de drogas, porque ya habían sido juzgados por esos hechos.

El OIJ vincula a esta estructura una serie de violentas disputas entre bandas de Cartago, responsables del aumento de homicidios en esa provincia durante el primer trimestre de este año.

Los Gery dominan la venta de sustancias ilícitas en La Unión y, junto con la organización de alias Gordo Julio y la banda de Los Chacales, se disputan territorios con Los Maruja, el grupo criminal más influyente de la Vieja Metrópoli.

El debate, que se desarrolla en la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada (JEDO) en los Tribunales de San José, acumuló casi diez meses de retrasos. Un primer juicio fue anulado y el segundo enfrentó ocho órdenes sanitarias por brotes de diarrea en el CAI Jorge Arturo Montero, que impidieron el traslado de los imputados, además de una pelea entre dos acusados el 28 de abril que retrasó la audiencia varias horas.