Sucesos

Fiscalía solicita penas de entre 12 y 15 años de prisión para Muelas, Enano, Cuadrado y 22 miembros de Los Gery

Para dos hermanos pidió absolutoria por tráfico de drogas, pues ya habían sido juzgados por los hechos.

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Por Christian Montero
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La Fiscalía solicitó penas que van de los 12 a los 15 años contra 25 sospechosos de integrar un grupo criminal de La Unión de Cartago conocido como Los Gary/Gery. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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