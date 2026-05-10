Sucesos

Juicio contra Los Gery llega a etapa final entre suspensiones por brotes de diarrea en cárcel y peleas entre acusados

Fiscalía desarrolló esta semana su fase de conclusiones.

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Por Christian Montero
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El debate contra Los Gery se desarrolla en la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada (JEDO), en los Tribunales de San José. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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