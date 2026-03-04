Sucesos

Nuevo golpe a los Gery: intervienen mercado de drogas similar al ‘mall’ de María Reina

Mediante el Plan Escudo autoridades intervinieron ventas de drogas.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Tras allanamientos contra la banda los Gery autoridades policiales decomisaron múltiples dosis de drogas y dinero en efectivo.
Tras allanamientos contra la banda los Gery autoridades policiales decomisaron múltiples dosis de drogas y dinero en efectivo. (Foto: cort/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Los Gery allanamientosPlan Escudo La Unión
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.