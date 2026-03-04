Nuevo golpe a los Gery: intervienen mercado de drogas similar al ‘mall’ de María Reina

Tras allanamientos contra la banda los Gery autoridades policiales decomisaron múltiples dosis de drogas y dinero en efectivo.

Cinco presuntos miembros del grupo criminal conocido como los Gary o Gery fueron detenidos este martes tras allanamientos conjuntos en Cartago, en una comunidad donde ha proliferado la venta a cielo abierto de estupefacientes.

Se trata de un nuevo golpe a la organización que, de acuerdo con el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, tiene como “centro de operación el barrio la Eulalia”, en La Unión de Cartago.

El fiscal comparó el territorio intervenido este martes con el mall de las drogas en María Reina de Hatillo, sitio donde se distribuyen gran cantidad de sustancias ilícitas y llegan personas con problemas de adicción de manera frecuente. “Es lo que diríamos un mercado abierto, por eso la zona era de especial atención para el OIJ, la PCD y la Fiscalía".

Precisamente, la intervención de este martes fue ejecutada por la Policía Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos.

En la actualidad, 29 supuestos integrantes de Los Gery enfrentan desde hace varios meses un juicio por venta de drogas, en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada.

Dos de los detenidos de este martes debían presentarse al debate este martes, pero fueron interceptados por agentes del OIJ de Tres Ríos en vía pública; se trata de dos hermanos de apellidos Sandoval Rodríguez, de 33 y 35 años. “A uno de estos sujetos se le decomisaron aproximadamente 492 dosis de crack, recién saliendo de su casa o en el lugar donde pernoctaban”, dijo Boraschi.

Los otros arrestados se apellidan Segura Mejía, Rojas Lezama y un adolescente de 15 años.

Boraschi explicó que el OIJ y la PCD llevaban sus respectivas investigaciones; sin embargo, el propósito de unir los casos fue impactar ese territorio y provocar un efecto de contención. “Por eso se hizo lo que llamamos una operación combinada; son investigaciones separadas porque estamos dentro del Plan de Escudo”.

Los sospechosos fueron detenidos en el marco de las investigaciones Laberinto, Pista y Conde, con las que las autoridades pretenden tener incidencia en una zona “que está seriamente afectada por el tráfico y consumo de drogas”.

El abogado Luis Cubillo, quien representa a los hermanos Sandoval Rodríguez, explicó que la indagatoria de los sospechosos será hasta este miércoles, pues se encuentra fuera del cantón de La Unión y solicitó trasladar la fecha de la diligencia.