Sucesos

Extracción de Reinaldo Pineda enfrenta un nuevo obstáculo tras su rescate en el Chirripó

El turista, de 58 años, fue localizado el viernes tras pasar cuatro noches a la intemperie, pero su rescate enfrenta un nuevo obstáculo la mañana de este sábado 15 de agosto

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Por Arianna Villalobos Solís
Reinaldo Pineda
Reinaldo Pineda, de 58 años, fue localizado tras cuatro noches en el Chirripó. Ahora, los rescatistas trabajan para completar su extracción, pero adviertes por complicaciones. (Uso de La Nación/Fotomontaje)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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