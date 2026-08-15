Extracción de Reinaldo Pineda enfrenta un nuevo obstáculo tras su rescate en el Chirripó

Reinaldo Pineda, de 58 años, fue localizado tras cuatro noches en el Chirripó. Ahora, los rescatistas trabajan para completar su extracción, pero adviertes por complicaciones.

Durante cuatro noches, Reinaldo Pineda permaneció expuesto al frío, la neblina y las condiciones agrestes del Parque Nacional Chirripó. El turista, de 58 años, fue localizado por la Cruz Roja Costarricense este viernes 14 de agosto, luego de haber sido reportado como desaparecido el lunes, pero su extracción enfrenta un nuevo obstáculo.

Según detallaron los cuerpos de emergencia, las condiciones climáticas complican el operativo de extracción, previsto para la mañana de este sábado, debido a las fuertes lluvias y los vientos que afectan la zona.

“Las condiciones del clima son muy complejas. En el lugar, en la base Crestones, llueve mucho y con mucho viento. Acá en el puesto de mando, en San Gerardo de Rivas, también llueve, lo cual no permite traer en este momento un helicóptero para poder analizar una extracción vía aérea”, explicó Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

De acuerdo con Matamoros, las autoridades monitorearán el comportamiento del clima durante el resto del día para determinar cómo proceder con la extracción.

En el operativo participan 46 rescatistas, entre miembros de la Cruz Roja, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y organizaciones privadas de rescate de la zona.

Pineda fue ubicado en el sector conocido como Las Morrenas (en la imagen) y trasladado a la base Crestones, donde espera que las autoridades definan el método de extracción más seguro. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El rescate de Pineda

Pineda fue localizado durante el cuarto operativo de búsqueda, que comenzó a las 2:30 a. m. del viernes. El turista se encontraba aproximadamente 800 metros fuera del sendero, en el sector conocido como Las Morrenas, y estaba consciente, alerta y orientado.

Tras permanecer desaparecido, presentó varios golpes y signos de deshidratación. Los cruzrojistas lo trasladaron hasta el albergue de operaciones instalado en la montaña, donde confirmaron que su estado de salud evolucionaba favorablemente.

Juan José Pineda, hermano de Reinaldo, declaró al medio TV Sur Pérez Zeledón que era la primera vez que el turista visitaba el Parque Nacional Chirripó.