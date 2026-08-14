‘Han sido días de terrible ansiedad; sentimos un alivio’: dice hermano de Reinaldo Pineda tras rescate en Chirripó

Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, fue encontrado por los cuerpos de rescate y búsqueda.

La noticia que la familia de Reinaldo Pineda Lizano esperaba desde hace cuatro días finalmente llegó este viernes: el hombre, de 58 años, fue localizado con vida en el Parque Nacional Chirripó, después de permanecer desaparecido desde el lunes.

Juan José Pineda, hermano del Reinaldo, dijo que la familia recibió con alivio y agradecimiento la confirmación de que Reinaldo estaba vivo y bajo atención de los equipos de rescate.

“Estamos muy contentos, agradecidos con toda la logística del rescate, muy agradecidos y contentos con todas las muestras de apoyo”, expresó.

Pineda explicó que la familia todavía no ha podido conversar directamente con Reinaldo, pues los equipos de emergencia se concentran en estabilizarlo y determinar la forma más segura de sacarlo de la montaña.

Fotografía que compartió el Minae sobre los equipos de búsqueda para la operación de Reinado Pineda. (MINAE/Minae)

La Cruz Roja comunicó a sus familiares que el turista fue localizado y que los equipos trabajan en su atención. Sus allegados permanecen en San Gerardo (zona donde se encuentra el Parque Nacional), a la espera de nuevas noticias sobre su estado y sobre el operativo para trasladarlo fuera del sector de Las Morenas, donde fue encontrado.

“Han sido días de terrible ansiedad, no es para menos, mucha tensión”, relató Juan José. Añadió que la familia se ha sentido acompañada por las instituciones que participan en la búsqueda y rescate.

“Han sido muy buenos con nosotros después de estos días en que la familia ha estado tan preocupada. Estábamos a la espera de la noticia principal: que está vivo y que lo están atendiendo. No tenemos más información, pero sabemos que necesitan estabilizarlo así que aquí estaremos a su espera”, señaló.

Rescate

Hubo una gran operación de búsqueda. Según informó Ronald Chan, director del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP), el turista nacional se encuentra estable y se están realizando las valoraciones de rigor. (MINAE/Minae)

El hallazgo ocurrió durante el cuarto periodo operacional de búsqueda, iniciado a las 2:30 a. m. de este viernes 14 de agosto. Reinaldo fue ubicado aproximadamente 800 metros fuera del sendero, en el sector de Las Morenas.

En el operativo participaron 18 cruzrojistas, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), baqueanos y, durante la madrugada de este viernes, personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Reinaldo Pineda había sido reportado como desaparecido el lunes 10 de agosto, después de separarse de sus acompañantes mientras se desplazaba entre Base Crestones y el cerro Chirripó.

Durante cuatro días, los equipos de búsqueda recorrieron distintos sectores de la montaña, enfrentando bajas temperaturas y fuertes vientos.

“Es un alivio para nosotros, tenemos un agradecimiento inmenso a todas estas personas”, resumió el hermano de Pineda.