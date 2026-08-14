El País

‘Han sido días de terrible ansiedad; sentimos un alivio’: dice hermano de Reinaldo Pineda tras rescate en Chirripó

Tras cuatro días de búsqueda en la montaña, el hombre de 58 años fue localizado a unos 800 metros del sendero, con golpes y signos de deshidratación

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Por Jorge Arturo Mora
Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, cumple este miércoles 12 de agosto dos noches desaparecido en las montañas del cerro Chirripó. Foto: Tomada de redes sociales
Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, fue encontrado por los cuerpos de rescate y búsqueda. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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