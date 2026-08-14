Hallan con vida a Reinaldo Pineda, que llevaba cuatro días desaparecido en el Chirripó

Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, estuvo cuatro días desaparecido en las montañas del cerro Chirripó.

Reinaldo Pineda, el turista de 58 años que permanecía desaparecido desde el lunes 10 de agosto en el Parque Nacional Chirripó, fue localizado con vida la mañana de este viernes por la Cruz Roja Costarricense.

El hombre fue encontrado por personal de la institución aproximadamente 800 metros fuera del sendero, en el sector conocido como Las Morenas, luego de cuatro días de intensas labores de búsqueda.

Compartimos Vocería De Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, el turista presenta varios golpes y signos de deshidratación.

Tras encontrarlo, los equipos comenzaron a valorar las condiciones del terreno para determinar la manera más segura de extraerlo de la montaña y trasladarlo a un sitio donde pueda recibir atención médica.

Declaraciones del director del Área de Conservación La Amistad Caribe

La búsqueda del turista desaparecido en el Parque Nacional Chirripó se extendió a cuatro días. Finalmente, este viernes 14 de agosto el hombre 58 años fue hallado con vida. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

El hallazgo se produjo durante el cuarto periodo operacional de búsqueda, que había comenzado desde las 2:30 a. m. de este viernes.

Un total de 18 cruzrojistas, junto con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y baqueanos, participaban este viernes en los recorridos. Además, durante la madrugada se incorporó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al operativo.

La búsqueda del turista desaparecido en el Parque Nacional Chirripó se extendió a cuatro días. Finalmente, este viernes 14 de agosto el hombre 58 años fue hallado con vida. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

Desapareció el lunes

El turista había sido reportado como desaparecido el lunes 10 de agosto, luego de separarse de sus acompañantes mientras se desplazaba entre Base Crestones y el cerro Chirripó.

Durante los últimos días, los equipos recorrieron diferentes sectores del parque en medio de bajas temperaturas y fuertes vientos.

Precisamente este viernes, los rescatistas habían concentrado esfuerzos en varios puntos de la montaña. Finalmente, el hombre fue ubicado en Las Morenas, fuera del sendero.

Juan José Pineda, hermano de Reinaldo Pineda, había publicado en redes sociales un agradecimiento a la Cruz Roja por las labores de búsqueda y rescate.

El hermano del turista desaparecido en el Chirripó, Reinaldo Pineda, había publicado un mensaje en redes donde agradecía a la Cruz Roja las labores de búsqueda. (Facebook /La Nación)

El turista llevaba cuatro días desaparecido en el Parque Nacional Chirripó. (Alonso Tenorio/La Nación)

Ronald Chan, director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP-Sinac), expresó su satisfacción por el hallazgo con vida del turista y agradeció el trabajo de los cuerpos de socorro, voluntarios, brigadistas y organizaciones que participaron en las labores de búsqueda desde el lunes.

Chan indicó que el hombre se encuentra estable, aunque presenta deshidratación y algunas lesiones.

Añadió que paramédicos le brindan atención en el sitio mientras las autoridades valoran los protocolos y las condiciones necesarias para realizar su descenso de forma segura desde el sector de Las Morenas.