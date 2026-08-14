Sucesos

Hallan con vida a Reinaldo Pineda, que llevaba cuatro días desaparecido en el Chirripó

Cruz Roja encontró al hombre a unos 800 metros fuera del sendero en el sector de Las Morenas; presenta golpes y signos de deshidratación

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Por Cristian Mora
Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, cumple este miércoles 12 de agosto dos noches desaparecido en las montañas del cerro Chirripó. Foto: Tomada de redes sociales
Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, estuvo cuatro días desaparecido en las montañas del cerro Chirripó. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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