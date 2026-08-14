18 cruzrojistas buscaban a turista en Chirripó horas antes de localizarlo con vida

Búsqueda de Reinaldo Pineda, hombre que fue encontrado con vida en el Parque Nacional Chirripó

Reinaldo Pineda, el turista costarricense de 58 años que permanecía desaparecido desde el lunes 10 de agosto en el Parque Nacional Chirripó, fue localizado con vida la mañana de este viernes, horas después de que los equipos de emergencia iniciaran el cuarto día de búsqueda y de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se sumara al operativo para dar con su paradero.

El hombre fue encontrado aproximadamente 800 metros fuera del sendero, en el sector conocido como Las Morenas, según informó la Cruz Roja Costarricense.

Esta nota fue publicada originalmente durante las labores de búsqueda y fue actualizada después de que se confirmara la localización del turista.

Operativo había comenzado a las 2:30 a. m.

Antes de que se produjera el hallazgo, la Cruz Roja Costarricense había iniciado este viernes el cuarto periodo operacional de búsqueda, con la participación de 18 cruzrojistas, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y baqueanos.

Las labores comenzaron desde las 2:30 a. m. y se concentraban en sectores como Ventisqueros y Valle de los Conejos, además de otros puntos del Parque Nacional Chirripó.

La Cruz Roja también había movilizado rescatistas provenientes de otras regiones para sustituir a quienes participaron en las jornadas anteriores.

Las condiciones del terreno y del clima complicaron las labores durante los cuatro días del operativo.

“En la zona prevalecen bajas temperaturas y fuertes vientos que son normales acá en el parque, lo que hace un poco más compleja esta operación”, explicó la Cruz Roja antes de que se confirmara la localización del turista.

Pineda permanecía desaparecido desde el lunes 10 de agosto, lo que motivó un amplio despliegue de cuerpos de emergencia y autoridades en uno de los sectores montañosos más exigentes del país.

Finalmente, la mañana de este viernes, los equipos de rescate lograron ubicarlo con vida en Las Morenas.