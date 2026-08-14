Sucesos

18 cruzrojistas buscaban a turista en Chirripó horas antes de localizarlo con vida

Reinaldo Pineda fue encontrado aproximadamente 800 metros fuera del sendero, en el sector de Las Morenas, después de cuatro días de búsqueda.

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Por Cristian Mora
Búsqueda de hombre desaparecido en el Parque Nacional Chirripóo.
Búsqueda de Reinaldo Pineda, hombre que fue encontrado con vida en el Parque Nacional Chirripó (Cruz Roja/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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