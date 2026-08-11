Búsqueda de turista en Chirripó: Sinac moviliza brigadistas, paramédicos y organizaciones locales

Un hombre se extravió en el Parque Nacional Chirripó este lunes 10 de agosto. El incidente se reportó por la tarde y ocurrió después de que el visitante se separara de sus acompañantes y perdiera contacto con ellos mientras se desplazaba entre Base Crestones y el Cerro Chirripó.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), está llevando a cabo la operación de búsqueda y rescate de este turista nacional, cuya identidad no ha trascendido.
Tras la alerta, el personal del Sinac activó los protocolos institucionales y llevó a cabo operaciones iniciales de rastreo.
Desde tempranas horas de este martes, 15 brigadistas y cuatro personas encargadas de logística y coordinación se desplegaron en la zona.
Las labores de rastreo se concentran en cuatro rutas estratégicas: Ventisqueros–Lago San Juan, Cerro Pirámide, Las Morrenas y Herradura–Urán–Chirripó.
El despliegue operativo incluye a paramédicos especializados en atención en montaña. Además, se espera que un equipo adicional de rescatistas se una a la búsqueda.
Los esfuerzos cuentan, además, con la ayuda de la Cruz Roja Costarricense, el Consorcio Rural Comunitario Chirripó, la Asociación de Turismo Ena (Aturena), la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura y la Unidad Independiente de Búsqueda y Rescate Zona Sur.
El Sinac declaró, en un comunicado de prensa, este martes al mediodía, que mantiene la “esperanza de poder hacer un rescate efectivo y positivo en las próximas horas”.