Búsqueda de turista en Chirripó: Sinac moviliza brigadistas, paramédicos y organizaciones locales

El Sinac está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate de un turista nacional en el Parque Nacional Chirripó.

Un hombre se extravió en el Parque Nacional Chirripó este lunes 10 de agosto. El incidente se reportó por la tarde y ocurrió después de que el visitante se separara de sus acompañantes y perdiera contacto con ellos mientras se desplazaba entre Base Crestones y el Cerro Chirripó.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), está llevando a cabo la operación de búsqueda y rescate de este turista nacional, cuya identidad no ha trascendido.

Tras la alerta, el personal del Sinac activó los protocolos institucionales y llevó a cabo operaciones iniciales de rastreo.

Desde tempranas horas de este martes, 15 brigadistas y cuatro personas encargadas de logística y coordinación se desplegaron en la zona.

Las labores de rastreo se concentran en cuatro rutas estratégicas: Ventisqueros–Lago San Juan, Cerro Pirámide, Las Morrenas y Herradura–Urán–Chirripó.

El despliegue operativo incluye a paramédicos especializados en atención en montaña. Además, se espera que un equipo adicional de rescatistas se una a la búsqueda.

Los esfuerzos cuentan, además, con la ayuda de la Cruz Roja Costarricense, el Consorcio Rural Comunitario Chirripó, la Asociación de Turismo Ena (Aturena), la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura y la Unidad Independiente de Búsqueda y Rescate Zona Sur.

El Sinac declaró, en un comunicado de prensa, este martes al mediodía, que mantiene la “esperanza de poder hacer un rescate efectivo y positivo en las próximas horas”.