El País

Búsqueda de turista en Chirripó: Sinac moviliza brigadistas, paramédicos y organizaciones locales

Turista desapareció cuando caminaba entre Base Crestones y el Cerro Chirripó

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Por Marcela Rojas Hidalgo
Toma general del Chirripó.
El Sinac está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate de un turista nacional en el Parque Nacional Chirripó. (UCR/Jeremy Klank)







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