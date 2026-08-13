Cruz Roja y Sinac coordinan rescate de turista perdido en Chirripó desde el 10 de agosto

La Cruz Roja Costarricense realiza este jueves el tercer día de búsqueda de un hombre de 58 años que se extravió el pasado 10 de agosto en el Parque Nacional Chirripó, en San Gerardo de Rivas de Pérez Zeledón.

El incidente se reportó la tarde del lunes, luego de que el hombre se separó de sus acompañantes y perdió contacto con ellos mientras caminaba entre Base Crestones y el cerro Chirripó.

La Cruz Roja indicó que los equipos de socorro permanecen en la montaña e intervienen en la realización de recorridos por diferentes sectores del área protegida. Las labores cuentan con el respaldo de 18 rescatistas especializados, entre ellos, la Unidad Canina de la institución.

Ayer miércoles, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) señaló que el Ministerio de Ambiente y Energía (Mina), mediante su institución, lidera la estructura de trabajo bajo el protocolo del Sistema de Comando de Incidentes (SCI).

La operación unifica los recursos de la Cruz Roja Costarricense, la Brigada Independiente de Rescate de la Zona Sur y el Consorcio Rural Comunitario Chirripó. Asimismo, participan la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura (ADI Herradura) y la Asociación de Turismo Ena (ATURENA).

La Cruz Roja detalló que las acciones operativas se mantienen de manera continua en el sitio hasta localizar a la persona desaparecida.