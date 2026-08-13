Sucesos

Cruz Roja y Sinac coordinan rescate de turista perdido en Chirripó desde el 10 de agosto

Socorristas e instituciones mantienen operaciones en el Chirripó para ubicar al hombre extraviado desde el lunes 10 de agosto

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
Búsqueda de hombre desaparecido en el Parque Nacional Chirripóo.
Búsqueda de hombre desaparecido en el Parque Nacional Chirripó (Cruz Roja/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SucesosChirripó
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.