Vea las primeras imágenes del rescate de Reinaldo Pineda tras cuatro días desaparecido en el Chirripó

Las primeras imágenes del rescate de Reinaldo Pineda muestran las condiciones de neblina, frío y terreno montañoso que enfrentan los socorristas para poner a salvo al turista de 58 años, localizado este viernes 14 de agosto después de cuatro días desaparecido en el Parque Nacional Chirripó.

La Cruz Roja Costarricense informó que Pineda fue encontrado consciente, alerta y orientado. El turista presenta varios golpes y signos de deshidratación tras permanecer desaparecido desde hace varios días.

Las imágenes divulgadas por el cuerpo de socorro muestran parte del operativo desplegado en la montaña para sacar al turista del lugar.

Así fue el rescate en el Parque Nacional Chirripó

Pineda fue encontrado aproximadamente 800 metros fuera del sendero, en el sector conocido como Las Morrenas. En el hallazgo participaron miembros de la Cruz Roja, personal de la Asociación de Turismo ENA y de la agrupación SOS Chirripó.

La localización ocurrió durante el cuarto periodo operacional de búsqueda, que comenzó a las 2:30 a. m. de este viernes.

Tras encontrarlo, los socorristas comenzaron a definir la forma más segura de sacarlo de la montaña.

“Mi hermano está hecho de hierro”

Juan José Pineda, hermano de Reinaldo, contó a TV Sur Pérez Zeledón que su hermano siempre cargaba una mochila con suficiente comida. Era la primera vez que subía al Parque Nacional Chirripó.

Pineda relató cómo se dieron cuenta de la buena noticia: “Estábamos desayunando, tomando cafecito, cuando llegaron y vimos la cara de las personas que traían noticias importantes. Nos dijeron que lo encontraron vivo y todas las emociones estallaron”, relató.

Reinaldo Pineda es ingeniero en sistemas y padre de tres hijos. “Sabemos que mi hermano mentalmente es muy fuerte y que está hecho de hierro”, dijo Juan José.

Agradeció a los cuerpos de rescate de Cruz Roja, el pueblo de San Gerardo, el Sinac “y los que están allá arriba caminando”.