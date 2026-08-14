Sucesos

Vea las primeras imágenes del rescate de Reinaldo Pineda tras cuatro días desaparecido en el Chirripó

La Cruz Roja mostró parte del operativo para sacar de la montaña al turista de 58 años, localizado a unos 800 metros fuera del sendero

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Por Silvia Ureña Corrales
Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, cumple este miércoles 12 de agosto dos noches desaparecido en las montañas del cerro Chirripó. Foto: Tomada de redes sociales
Reinaldo Pineda apareció consciente y orientado tras cuatro días desaparecido. Rescatistas preparan su extracción del Chirripó. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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