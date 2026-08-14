Reinaldo Pineda sobrevivió cuatro días en Chirripó: así lo encontraron los rescatistas

La búsqueda del turista desaparecido en el Parque Nacional Chirripó se extendió a cuatro días. Finalmente, este viernes 14 de agosto el hombre 58 años fue hallado con vida.

La Cruz Roja anunció que Reinaldo Pineda, el turista de 58 años hallado este viernes luego de cuatro días desaparecido en el Parque Nacional Chirripó, se encuentra consciente, alerta y orientado.

El turista también presenta varios golpes y signos de deshidratación.

El hombre fue encontrado por personal de la institución aproximadamente 800 metros fuera del sendero, en el sector conocido como Las Morenas, luego de cuatro días de intensas labores de búsqueda.

Coordinador operativo regional de la Cruz Roja brinda detalles

Hallazgo

El turista había sido reportado como desaparecido el lunes 10 de agosto, luego de separarse de sus acompañantes mientras se desplazaba entre Base Crestones y el cerro Chirripó.

Durante los últimos días, los equipos recorrieron diferentes sectores del parque en medio de bajas temperaturas y fuertes vientos.

Precisamente este viernes, los rescatistas habían concentrado esfuerzos en varios puntos de la montaña. Finalmente, el hombre fue ubicado en Las Morenas, fuera del sendero.

Sector de Las Morenas, en el Parque Nacional Chirripó, donde fue hallado con vida Reinaldo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Juan José Pineda, hermano de Reinaldo Pineda, había publicado en redes sociales un agradecimiento a la Cruz Roja por las labores de búsqueda y rescate.

El hermano del turista desaparecido en el Chirripó, Reinaldo Pineda, había publicado un mensaje en redes donde agradecía a la Cruz Roja las labores de búsqueda. (Facebook /La Nación)

El hallazgo se produjo durante el cuarto periodo operacional de búsqueda, que había comenzado desde las 2:30 a. m. de este viernes.

Tras encontrarlo, los equipos comenzaron a valorar las condiciones del terreno para determinar la manera más segura de extraerlo de la montaña y trasladarlo a un sitio donde pueda recibir atención médica.

Un total de 18 cruzrojistas, junto con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y baqueanos, participaban este viernes en los recorridos. Además, durante la madrugada se incorporó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al operativo.

Declaraciones del director del Área de Conservación La Amistad Caribe

Ronald Chan, director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP-Sinac), expresó su satisfacción por el hallazgo con vida del turista y agradeció el trabajo de los cuerpos de socorro, voluntarios, brigadistas y organizaciones que participaron en las labores de búsqueda desde el lunes.