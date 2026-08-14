Sucesos

Reinaldo Pineda sobrevivió cuatro días en Chirripó: así lo encontraron los rescatistas

Lo encontraron fuera del sendero, en el sector conocido como Las Morenas, durante el cuarto operativo de búsqueda, informó Cruz Roja

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Por Sebastián Sánchez
Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, cumple este miércoles 12 de agosto dos noches desaparecido en las montañas del cerro Chirripó. Foto: Tomada de redes sociales
La búsqueda del turista desaparecido en el Parque Nacional Chirripó se extendió a cuatro días. Finalmente, este viernes 14 de agosto el hombre 58 años fue hallado con vida. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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