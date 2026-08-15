Sucesos

Así se encuentra Reinaldo Pineda tras ser rescatado en el Chirripó

El turista de 58 años permanece bajo atención paramédica mientras los rescatistas esperan conocer si el clima permitirá sacarlo por vía aérea

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Por Silvia Ureña Corrales

Las primeras imágenes del rescate de Reinaldo Pineda reflejan las difíciles condiciones que enfrentaron los socorristas para poner a salvo al turista de 58 años, localizado este viernes 14 de agosto después de cuatro días desaparecido en el Parque Nacional Chirripó.








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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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