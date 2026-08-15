Las primeras imágenes del rescate de Reinaldo Pineda reflejan las difíciles condiciones que enfrentaron los socorristas para poner a salvo al turista de 58 años, localizado este viernes 14 de agosto después de cuatro días desaparecido en el Parque Nacional Chirripó.

Neblina, bajas temperaturas y terreno montañoso rodearon el operativo.

A las 3:35 p. m., los equipos de rescate lograron trasladar a Pineda hasta el albergue de operaciones instalado en la montaña, donde quedó bajo atención de personal de la Cruz Roja Costarricense.

Pineda apareció aproximadamente 800 metros fuera del sendero, en el sitio conocido como Las Morrenas.

La Cruz Roja explicó que el paciente mostró una evolución favorable gracias a la atención paramédica recibida después del hallazgo.

Su condición permanecerá bajo vigilancia la noche de este viernes y la madrugada del sábado.

“Este paciente ha ido evolucionando gracias a la atención que se le ha dado de la parte paramédica de la Cruz Roja Costarricense.

”Ahora se espera cómo vaya a evolucionar el resto de la noche y madrugada para analizar la posible extracción”, señaló Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

El seguimiento médico permitirá determinar cuál será el método de extracción desde la montaña. Las condiciones meteorológicas serán uno de los factores principales para tomar la decisión.

Así se encuentra Reinaldo Pineda tras ser rescatado en el Chirripó

Si el clima lo permite, los cuerpos de emergencia analizarán una extracción por vía aérea.

En caso de que las condiciones impidan esa operación, los rescatistas valorarán trasladarlo por vía terrestre.

El operativo contó con el trabajo conjunto de varios grupos de rescate; entre ellos Aturena, SOS Chirripó, Consorcio Chirripó, la Unidad de Rescate de Pérez Zeledón, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Cruz Roja Costarricense.