Sucesos

Estudiante graba a compañero inhalando polvo blanco en colegio de Palmares

Ministerio de Educación Pública confirmó que activaron el protocolo correspondiente

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves y Cristian Mora
Un estudiante grabó a un compañero de un colegio de Palmares aspirando un polvo blanco. Imagen con fines ilustrativos.
Un estudiante grabó a un compañero de un colegio de Palmares aspirando un polvo blanco. Imagen con fines ilustrativos. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPPolvo blancoIAFAPANICCSS
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.