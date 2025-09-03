Estudiante graba a compañero inhalando polvo blanco en colegio de Palmares

Un estudiante grabó a un compañero de un colegio de Palmares aspirando un polvo blanco. Imagen con fines ilustrativos.

Un estudiante de un colegio de Palmares, Alajuela, grabó a un compañero mientras inhala polvo blanco. Según el Ministerio de Educación Publica (MEP) la grabación se habría realizado desde hace algunos meses, sin embargo, el centro educativo intervino hasta este 1.° de setiembre luego de enterarse de la situación.

En un video que circuló en redes sociales se ve como un estudiante aspira una línea de polvo blanco mientras al fondo se escuchan risas de otros jóvenes que le animan diciéndole: “dele, dele”, a lo que el joven, que parece estar en una dinámica de juego, le responde: “¿no vas a competir? Me mando la segunda y gano”.

Estudiante aspira polvo blanco en colegio

En la grabación, el adolescente inhala el polvo en dos ocasiones.

“En cuanto al video en el que circula que un estudiante consume por su nariz una sustancia, de acuerdo con la información enviada por la supervisión del circuito, se pudo determinar que dicho joven se encuentra matriculado en el centro educativo, por lo que se activó el protocolo correspondiente”, aseguró Miguel Sibaja, Director Regional de Educación (DRE) de Occidente.

El director regional comentó que en apariencia el video no es reciente.

“Se citó a sus padres y se atendieron el día de ayer en la tarde”, agregó.

Tras la intervención del centro educativo, el caso del estudiante se refirió al Instituto de Farmacodependencia y Alcoholismo (IAFA), a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), esto para que realicen lo correspondiente mientras el director del centro educativo determina el paso a seguir de acuerdo con el Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes (REA).

