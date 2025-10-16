El joven de 21 años que disparaba al aire y controlaba el préstamo extorsivo en Orotina

Un joven de apellidos Alvarado León, de 21 años, se convirtió en el líder de una banda dedicada a préstamos extorsivos en Orotina tras la captura de su padrastro, Manfred Bustos, confirmó Rándall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Alvarado León fue detenido este jueves en su domicilio en Orotina. En su casa, las autoridades judiciales incautaron dinero en efectivo y otras pruebas de interés para el caso.

La estructura criminal, inicialmente liderada por Bustos y su hijastro, está vinculada al homicidio de la modelo Rashab García Valverde y su amigo Nelson Pavón, ocurrido en abril.

Según fuentes policiales, el joven no solo asumió la operación delictiva, sino que también incrementó la violencia de la banda. Incluso solía salir de su propia casa a disparar al aire, aparentemente por diversión y para enviar un mensaje de presencia en la zona.

Por este caso, Bustos permanece en prisión preventiva desde mayo en el Centro de Atención Institucional (CAI) de San Sebastián, en San José.

Alvarado León, de 21 años, fue detenido este jueves por autoridades judiciales en su casa en Orotina. Fotografía: (John Durám/Cortesía)

LEA MÁS: OIJ desarticula presunta red de préstamos “gota a gota” vinculada con asesinato de modelo Rashab García

Pese a estar encarcelado, Bustos continuó coordinando la operación de préstamos extorsivos mediante comunicación telefónica con su hijastro.

Un préstamo gota a gota es un crédito informal, ilegal y peligroso, ofrecido con dinero rápido y sin garantías, pero con intereses excesivamente altos, que a menudo se cobran mediante amenazas, coacción e incluso violencia si no se cumplen las cuotas diarias.

Zúñiga destacó que desde la detención de Bustos la violencia atribuida a la banda aumentó considerablemente, especialmente en Orotina y San Mateo.

“Hemos tenido reportes de víctimas que fueron agredidas con armas, otras baleadas, e incluso un caso en el que una niña estuvo a punto de morir mientras acompañaba a su padre. Esa violencia se ha incrementado desde que Bustos fue detenido”, afirmó el jerarca judicial.

El OIJ señala que Alvarado León consolidó su poder al frente de la banda, convirtiendo la extorsión en un mecanismo cada vez más violento contra quienes se atrasaban en los pagos.