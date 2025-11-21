Sucesos

El femicidio de María Rafaela Mora, la mujer hallada dentro de un pozo, irá a juicio

La mujer fue hallada sin vida dentro de un pozo en abril del 2024

Por Natalia Vargas
María Rafaela Mora Cerdas, de 60 años, encontrada en pozo
María Rafaela Mora Cerdas, de 60 años, fue hallada sin vida dentro de un pozo. (cortesía)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

