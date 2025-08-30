Sucesos

Femicidio en Nicoya: Mily Peralta era una gran madre, abuela y maestra abnegada, así la describe compañero de educadora asesinada

Mujer fue atacada con arma blanca, su expareja es el sospechoso del femicidio

Por Christian Montero
María del Milagro Peralta Ajoy era maestra de inglés en dos escuelas, una de ellas la Anselmo Gutiérrez Briceño en Nicoya, la imagen fue tomada por sus compañeros durante el festival de inglés de este año.
María del Milagro Peralta Ajoy era maestra de inglés en dos escuelas, una de ellas la Anselmo Gutiérrez Briceño en Nicoya, la imagen fue tomada por sus compañeros durante el festival de inglés de este año. (Foto cortesía/Foto: cortesía)







