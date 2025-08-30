Femicidio en Nicoya: Mily Peralta era una gran madre, abuela y maestra abnegada, así la describe compañero de educadora asesinada

María del Milagro Peralta Ajoy era maestra de inglés en dos escuelas, una de ellas la Anselmo Gutiérrez Briceño en Nicoya, la imagen fue tomada por sus compañeros durante el festival de inglés de este año.

María del Milagro Peralta Ajoy, maestra, mamá, amiga y abuela, fue brutalmente asesinada este viernes por la noche mientras permanecía en su casa, en barrio El Carmen, en Nicoya, Guanacaste.

Su expareja sentimental, un constructor de 49 años de apellidos Sánchez Santana, es el único sospechoso del crimen. Fue detenido poco después del ataque, con las manos ensangrentadas, y este sábado quedó a las órdenes de la Fiscalía para enfrentar una causa penal por femicidio.

Detenido sospechoso de femicidio en Nicoya

La conmoción por la muerte de la educadora, de 43 años, ha tocado las fibras de vecinos, amigos, familiares y compañeros de trabajo.

El último recuerdo que guarda el profesor Emmanuel Quesada Ramírez de su excompañera Mily, como la llamaban cariñosamente, es verla en la reunión que tuvieron el jueves 28 de agosto como miembros de la filial básica 5-3-01 de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), en Nicoya, Guanacaste.

Don Emmanuel, quien es el presidente de esa filial y profesor de informática, era muy cercano a María del Milagro, quien se desempeñaba como maestra de inglés en las escuelas Anselmo Gutiérrez Briceño en Quirimán de Nicoya y Cacique Nicoa, en el centro de ese cantón.

Su primera reacción al consultarle por la víctima fue inmediata: ‘Antes de ser una gran maestra, era una gran mamá y una abuela muy abnegada a su nietecita, porque solo le decía a mi chiquita, era la la chiquita de ella’, dijo el educador en referencia a la nieta de dos años que tenía la mujer.

Según rememoró su compañero y amigo, Mily ejerció su profesión durante más de 15 años en su querida Guanacaste y siempre colaboraba y participaba en todas las actividades.

‘Como docente era muy dedicada a su profesión, se entregaba muchísimo a las instituciones donde laboraba, siempre pendiente y ayudando en todo lo que lo que fuera posible, más allá de lo que le exigía su labor como maestra’ resaltó Quesada.

María del Milagro formaba parte de un grupo de baile de educadoras, también era muy activa en cuanto a las actividades que resaltaran la cultura de la provincia. De hecho, en una de las fotos que trascendió por redes sociales se ve a la víctima en traje típico:

‘Eso fue ahora para el 25 de Julio que se celebraba la “guanastequidad”, ese día iban todas las compañeras vestidas de típico’, recordó Emmanuel Quesada, quien también labora en ambos centros educativos.

Los compañeros de la dirección regional del Ministerio de Educación preparan un sentido adiós para la mujer, ‘Queremos hacerle las honras fúnebres y rendirle el homenaje que ella se merece”, concluyó su dolido compañero.

La unión de grupo caracteriza a los educadores de la escuela Anselmo Gutiérrez Briceño en donde laboraba María del Milagro Peralta, en foto fue tomada en el festival navideño del 2024. (Foto Corte/Foto: cortesía)

Detalles del femicidio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó que el femicidio ocurrió a eso de las 11:40 p. m., en el barrio el Carmen, a muy pocos metros de la sede local de ese cuerpo policial.

Según el relato que dio un vecino a las autoridades, escuchó gritos de una mujer pidiendo ayuda, que provenían de una vivienda cercana, por lo que acudió a la delegación de la Policía Judicial. Un agente acompañó al vecino hasta la casa pero ya no escuchó nada, por lo que el hombre ingresó y encontró en un aposento el cuerpo de la ofendida, que tenía heridas de arma blanca en brazos, hombro, pecho y cuello.

Segundos después, otro habitante de la zona alertó a las autoridades sobre la ubicación del presunto autor del femicidio. Fue así como oficiales de la Fuerza Pública ubicaron en otra vivienda de los alrededores a Sánchez Santana, quien de inmediato quedó detenido.

Trascendió que la pareja se separó en julio anterior, pero el sospechoso, oriundo del cantón de Santa Cruz, se mantuvo en la zona en donde estaba en contacto con la víctima.

María del Milagro Peralta deja una hija de 23 años años y una nieta de dos años. El sospechoso de asesinarla es su excompañero sentimental. (Foto: Tomada de redes sociales/Foto: Tomada de redes sociales)

Doloroso despertar de sábado

Con el amanecer, los allegados de María del Milagro no tardaron en escribir sus condolencias en redes sociales.

Su tío, Elbert Peralta, reflejó con sus palabras la tragedia que vive la familia: “Por favor no nos pregunten como pasó. Solo déjennos vivir éste terrible dolor. Hoy mi sobrina bella Mily Peralta Ajoy nos fue arrebatada. ¡Cuánto te amo! Pero aquí estamos su hija, nieta, hermanos, sobrinos, toda esta familia hoy muy dolida. No me atrevo a preguntarle a Dios nada", publicó en su cuenta de Facebook.

La educadora también era prima de la diputada guanacasteca Melina Ajoy Palma, del partido Unidad Social Cristiana.

“No existen palabras que puedan aliviar el inmenso dolor que sentimos la familia por la pérdida de nuestra prima Mily.

“Su historia no es solo una cifra en las estadísticas, es un rostro, un nombre, una vida que fue amada por su familia y a la que le fue robado el futuro. Su memoria y la de muchas mujeres será el motor para seguir adelante, exigimos justicia y un país donde seamos libres y seguras”, publicó la congresista.

Otra persona identificada como Juanky Fonseca también manifestó: “¡Duele tu partida Mily! No fue la mejor manera de regresar a casa. Dios te reciba con los brazos abiertos y que se haga justicia”.

Una cifra que sigue subiendo

Con este caso, el país ya registra 27 femicidios, tres más que en la misma fecha del año anterior. A cuatro meses de que finalice el año, dicho número ya supera las cifras del 2019 (17), 2021 (20) y 2022 (26).

En un reportaje publicado apenas este jueves en La Nación, Isabel Gamboa, doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura, de la Universidad de Costa Rica (UCR), sostuvo que el femicidio es un fenómeno complejo y aseguró que la cifra crece en gran medida porque este tipo de violencia no incomoda lo suficiente. Para ella, no parece ser “insoportable”, “espantosa” o “imperdonable”. Por el contrario, se ha normalizado.

“Las mujeres somos víctimas no inocentes. Para que una sociedad se conmueva frente a un agravio contra alguien, ese alguien tiene que ser considerado inocente y no los somos culturalmente hablando”, explicó.

De ahí, según dice, se reflejan concepciones mucho más profundas y arraigadas en la sociedad, que continúan responsabilizando a la mujer luego de su muerte, cuando en realidad, el único culpable debería ser quien arrebató la vida.