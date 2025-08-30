Sucesos

Maestra asesinada con arma blanca en Nicoya, su expareja es el sospechoso del crimen

Hecho ocurrió la noche del viernes en Nicoya, Guanacaste

Por Christian Montero
María del Milagro Peralta fue encontrada sin vida dentro de una casa en barrio El Carmen en Nicoya.
María del Milagro Peralta fue asesinada en su casa en barrio El Carmen en Nicoya.







FemicidioNicoyaExpareja
Christian Montero

