EE. UU. solicita extradición de dos sospechosos de traficar metanfetaminas desde Costa Rica

Los sujetos ya eran investigados por el Ministerio Público. Imagen con fines ilustrativos.

La lista de extraditables en Costa Rica se extendió con la orden de detención provisional de dos hombres por presunto tráfico de “grandes cantidades” de metanfetamina hacia Estados Unidos.

El Ministerio Público informó este viernes que la Administración para el Control de Drogas (DEA) solicitó poner a sus órdenes a un sujeto apellidado Morales Araya, alias Beto, quien es costarricense, y un imputado de apellido Cuesta, de nacionalidad colombiana.

Ambos ya estaban detenidos en prisión preventiva por una causa abierta en el país, y ahora el Tribunal Penal de San José ordenó la detención provisional con fines de extradición.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida los señaló por supuestamente conformar una organización criminal transnacional con sede en San José, responsable de exportar la droga.

Desde abril, las autoridades costarricenses fueron alertadas sobre la existencia de esta banda, en la que Morales sería el presunto líder y encargado de negociar las transacciones, además de organizar la logística. Por su parte, Cuesta sería el encargado de entregar el producto y supervisar la recaudación de las ganancias.

Como parte de la investigación, el 2 de mayo un agente policial encubierto le habría comprado a la organización un kilo de metanfetamina en $3.800.

Tres días después, se iba a concretar otra venta a un agente, pero no llegaron a un acuerdo. Horas más tarde, los sospechosos habrían trasladado varios paquetes al automóvil de un tercero, quien fue detenido con 47 paquetes de un kilo cada uno en el vehículo.

Desde ese momento, Morales y Cuesta quedaron bajo prisión preventiva.

Ahora, el Tribunal Penal de San José decidirá si acoge o no la solicitud de las autoridades estadounidenses.

Según había explicado el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el mes pasado, la metanfetamina es un potente estimulante que afecta el sistema nervioso central, aumenta la temperatura corporal, y puede provocar daño cerebral, aumento de ritmo cardíaco y psicosis, entre otros efectos.

Esta droga tiene diferentes presentaciones: en polvo, tabletas o cristal. Un gramo (normalmente las dosis son de medio gramo) puede costar ¢30.000 en el mercado costarricense. Por lo tanto, un kilo puede rondar los ¢30 millones.

Los extraditables

Con los dos nuevos extraditables, Costa Rica suma 14 nacionales con solicitud de extradición por presunto narcotráfico, junto a dos extranjeros, desde la reforma constitucional, aprobada en mayo, que avaló la extradición de ciudadanos costarricenses.

Los primeros arrestos bajo la reforma ocurrieron el 23 de junio, día en que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, en vía pública, en Escazú, cuando salía de la casa de uno de sus clientes. También fue capturado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

En esa misma causa fue detenido Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias Gato.

Un informe de la DEA revela que Gamboa y Pecho de Rata se habrían aliado para lavar dinero proveniente del narcotráfico internacional a través de un equipo de fútbol profesional en Limón, cuyo nombre no fue revelado.

La extradición de estos tres hombres es la que se encuentra más avanzada, pues ya fue aceptada por el Tribunal Penal de San José y ahora se encuentran a la espera del fallo del Tribunal de Apelación.

Otros solicitados por Estados Unidos son Jordie Picado Grijalba, alias Noni (hermano de alias Shock, quien se encuentra detenido en Inglaterra también con fines de extradición); William Iván Ramírez Arguedas, alias Kimba; un hombre de apellidos Castro Muñoz, alias Lalo; Corella Amador, alias Rojo, quien es oficial de Fuerza Pública; Cordero Obregón, alias Candado; Restrepo Uribe y Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca.

De igual forma, en octubre la DEA solicitó la captura de Ruiz Palacios, un hombre nacionalidad nicaragüense.

Asimismo, Francia solicitó la extradición de dos hombres apellidados Restrepo Osorio y Pavlot Ramírez, mientras que Italia hizo lo mismo con Johnny Angulo Fernández, alias John Cárdenas. Además, Villalobos López fue detenido a solicitud del Gobierno de Panamá.