Sucesos

Estados Unidos solicita extradición de supuesto líder de red de narcotráfico detenido en Costa Rica

Supuesto líder de organización criminal y de nacionalidad nicaragüense, queda en detención provisional en Costa Rica tras solicitud de extradición

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Yeryis Salas
Allanamiento en Heredia
El supuesto narcotraficante Ruiz Palacios permanecerá en detención provisional en Costa Rica mientras se tramita su extradición a Estados Unidos. Fue detenido el 7 de marzo (imagen ilustrativa). Fotografía: (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Narcotráfico Costa RicaExtradición Estados UnidosRuiz PalaciosDEA
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.