Estados Unidos solicita extradición de supuesto líder de red de narcotráfico detenido en Costa Rica

El supuesto narcotraficante Ruiz Palacios permanecerá en detención provisional en Costa Rica mientras se tramita su extradición a Estados Unidos. Fue detenido el 7 de marzo (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un hombre de nacionalidad nicaragüense, de apellidos Ruiz Palacios, permanecerá en detención provisional por al menos dos meses, luego de que Estados Unidos solicitara su captura con fines de extradición.

La resolución fue emitida por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, tras coordinaciones entre el Ministerio Público, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública, confirmó este viernes el Ministerio Público.

Las autoridades estadounidenses vinculan a Ruiz con narcotráfico, al presuntamente liderar una organización criminal internacional con sede en San José dedicada al trasiego de cocaína desde Costa Rica.

Según el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, el sospechoso era responsable de negociaciones de cargamentos, logística para acopio y distribución de drogas, y administración de ganancias de la organización.

Ruiz estaba detenido desde el 7 de marzo, cuando intentaba entregar 35 kilos de cocaína a agentes encubiertos.

La droga fue hallada dentro de un vehículo modificado con un compartimento oculto. Ese mismo día se realizó un allanamiento en un inmueble vinculado a la estructura criminal, donde se encontraron 60 kilogramos adicionales de cocaína.

El proceso de extradición se tramita bajo el expediente 25-000134-0016-PE, y se espera que Ruiz permanezca bajo custodia mientras se resuelve la solicitud de Estados Unidos.