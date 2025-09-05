Dos extraditables han cambiado de abogado durante su proceso, vea cuáles son

Dos extraditables han cambiado de abogados en el proceso de extradición a Estados Unidos, según consta en el expediente del cual La Nación tiene copia.

Se trata de Edwin Daney López Vega, alias Pecho de Rata y de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, conocido como Gato. López está vinculado con el mismo caso que el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, mientras que Álvarez es solicitado por su aparente vinculación con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, uno de los principales actores del narcotráfico en Colombia, y el Cartel de Sinaloa, en México.

Gamboa no ha presentado cambios en su equipo legal, constituido por su hermana Natalia Gamboa y el abogado Michael Castillo Delgado.

¿Cuáles han sido los cambios en el equipo legal de los extraditables?

Los cuatro costarricenses con proceso de extradición a Estados Unidos: Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, Edwin López, alias Pecho de rata, Alexander Leudo Nieves y Celso Gamboa. Foto: OIJ (OIJ, archivo LT/OIJ, archivo LT)

El primer cambio se dio el pasado 5 de julio, cuando Gregorio José Briglia Peralta renunció a la representación de alias Pecho de rata. Su caso lo sigue llevando el otro abogado con el que comenzó el proceso: Andy Jack Sánchez Porras.

Precisamente Porras fue el abogado que inició el acompañamiento legal de Álvarez. No obstante, este nombramiento quedó sin efecto el pasado 14 de agosto, cuando, según consta en el expediente, se deja sin efecto su nombramiento.

La defensa de Álvarez ahora está en manos de Rafael Gairaud Salazar, quien asumió el 12 de agosto.

En ninguno de los casos se dan razones para la renuncia o cambio de los abogados.

Estos tres extraditables permanecen detenidos desde finales de junio. Este jueves fue detenido otro extraditable: Jordie Picado Grijalba, alias Noni. Él es requerido por tráfico internacional de drogas.

En total, hay cinco costarricenses a la espera de extradición a Estados Unidos. Noni es hermano del otro extraditable: Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, quien fue capturado en Inglaterra en diciembre de 2024 y es requerido por el mismo delito.