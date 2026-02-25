Detienen a sospechosos de balacera en San Sebastián: esto decomisó el OIJ

Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas. Imagen con fines ilustrativos.

La Fuerza Pública detuvo en San Francisco de Dos Ríos a dos hombres sospechosos de participar en la balacera ocurrida la noche del martes en Cañada Sur, San Sebastián.

De acuerdo con la información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los detenidos son de apellidos Espinoza, de 24 años, y Montero, cuya edad no trascendió.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron una motocicleta, dos cascos, dos teléfonos celulares, un arma de fuego y un cargador.

Ambos sujetos quedarán a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Un fallecido y dos heridos

Según el reporte preliminar, el ataque ocurrió a las 8:57 p. m. de este martes 24 de febrero. Tres hombres se encontraban en la vía pública cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon en múltiples ocasiones.

Producto de los impactos, uno de los hombres murió en el sitio, mientras que los otros dos fueron trasladados de urgencia a un centro médico. La identidad de las víctimas aún no ha sido confirmada.

Una hora después del ataque, los oficiales ubicaron a los sospechosos en el sector de San Francisco. Durante la mañana de este miércoles 25 de febrero, agentes del OIJ regresaron a la escena para recolectar indicios balísticos y otras evidencias clave para la investigación.

Este hecho se suma a una violenta jornada con tres homicidios adicionales registrados en menos de cuatro horas. Según estadísticas del OIJ, Costa Rica ya registra 112 asesinatos en lo que va del 2026. Las provincias de San José, Puntarenas y Limón se mantienen como las zonas con mayor incidencia criminal.