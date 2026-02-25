Sucesos

Detienen a sospechosos de balacera en San Sebastián: esto decomisó el OIJ

La Fuerza Pública detuvo a dos hombres vinculados con una balacera en San Sebastián que dejó un fallecido y dos heridos.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BalaceraOIJFuerza PúblicaSan Sebastián
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.