Hombre intentó huir a pie tras ataque a balazos, pero fue alcanzado y asesinado

Los cuerpos de las víctimas fueron remitidos a la morgue judicial para las respectivas autopsias.

La ola de violencia no da tregua en Costa Rica. Durante la tarde y noche de este martes 24 de febrero, se registró una secuencia de ataques armados que dejaron al menos cuatro personas fallecidas y siete heridos en un lapso menor a cuatro horas, elevando la cifra de homicidios a 112 en lo que va del 2026.

Uno de los hechos ocurrió en el barrio Los Pinares, en Guápiles, Limón. Allí, un hombre de 45 años, identificado por el apellido Jiménez, murió tras intentar escapar de una emboscada.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima viajaba en motocicleta alrededor de las 8:10 p. m. cuando fue interceptada por otro motorizado, quien le disparó en repetidas ocasiones.

Tras los primeros impactos, Jiménez abandonó su vehículo e intentó huir a pie; sin embargo, el agresor lo alcanzó y continuó el ataque. El hombre cayó sin vida a unos 50 metros del punto inicial y el sospechoso huyó del lugar en la motocicleta.

La Cruz Roja Costarricense acudió al sitio tras recibir la alerta a las 8:34 p. m., pero la víctima ya no presentaba signos vitales. El reporte judicial indica heridas en el pecho, espalda y extremidades superiores.

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió cuatro homicidios entre las 5:00 p. m. y 9:00 p. m. de este martes 24 de febrero. (Reiner MO/Cortesía)

Otro homicidio en Guácimo

Menos de dos horas antes, en Guácimo, se registró otro asesinato. Minutos antes de las 7:00 p. m., sobre la ruta 32, un hombre de apellido Hurtado (37 años) fue abordado por dos sujetos en moto mientras caminaba por la vía pública. Los atacantes le dispararon en la cabeza y el torso antes de darse a la fuga.

Según el OIJ, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo abordaron y le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga. La Cruz Roja recibió la alerta a las 6:55 p.m. y, al llegar, confirmó que la víctima no presentaba signos vitales. La víctima tenía dos impactos de bala en la cabeza, dos en el pecho y una en la espalda.

Noche violenta en San José

La violencia también golpeó la capital. A las 8:58 p. m., en Cañada Sur, San Sebastián, una balacera dejó un fallecido y dos heridos graves, quienes fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios. Mientras que, en Hatillo, otro tiroteo terminó con una persona muerta y cinco heridos.

Con estos incidentes, el país alcanza los 112 asesinatos en lo que va del 2026. Las provincias de San José, Puntarenas y Limón se mantienen como las zonas con mayor incidencia criminal, según las estadísticas de las autoridades judiciales, quienes aún investigan el móvil de estos últimos ataques.