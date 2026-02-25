Motociclistas ejecutan a balazos a un joven en plena ruta 32

Un ataque armado se presentó sobre la ruta 32 (San José-Limón).

Un joven fue asesinado, la noche de este martes, tras un ataque armado perpetrado por sujetos que se desplazaban en motocicleta sobre la ruta 32, a la altura de la entrada principal a Guácimo, en la provincia de Limón.

Los hechos ocurrieron pasadas las 7:00 p. m. debajo del puente aéreo que comunica Guápiles con el centro de Guácimo.

Según información preliminar de las autoridades, un testigo que esperaba autobús al otro lado de la vía indicó haber escuchado detonaciones y, de inmediato, una motocicleta huyendo a alta velocidad en dirección a Guápiles.

Minutos después, una patrulla policial llegó al sitio y confirmó la presencia de un hombre, de entre 20 y 25 años, tendido sobre la carretera.

El cuerpo fue localizado boca abajo y presentaba múltiples impactos de arma de fuego. En la escena también se hallaron varios casquillos, aparentemente de arma de calibre 9 milímetros.

Socorristas de la Cruz Roja, específicamente del comité de Guácimo, atendieron la emergencia y confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

Se desconoce el móvil del asesinato. La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial.